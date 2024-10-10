Gazze’de çocuk felci aşısı için insani duraklama kararı alındı

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden katliam saldırıları nedeniyle yüz binlerce çocuk açlık ve hastalıklarla boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki 10 yaş altındaki 590 bin çocuğu hedefleyen çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklama yapılacağını duyurdu.

Russell, "Bölgeye özgü insani duraklamalar üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu duraklamalara tüm taraflarca riayet edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bunlar olmadan çocukların aşılanması mümkün değil" dedi.

Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz ağustos ve eylül ayında çocuk felci aşı kampanyasının ilk turu kapsamında bölgesel insani duraklamalar yapılmıştı.

İşgalci İsrail saldırılarında on binlerce Filistinli çocuk katledildi (Fotoğraf: AA)

KATİL İSRAİL'İN KATLİAMLARI 370 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Katil İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 55 artarak 42 bin 65'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 370 gündür sürdürdüğü saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen "5 katliamda" toplamda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin de yaralandığı belirtildi.