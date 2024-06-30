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Umman’da esir takası! Husiler BM gözetiminde müzakere turuna başladı

Yemen hükümeti ile Husiler, esir takası müzakereleri için Umman'da bir araya geldi. Başkent Maskat'ta, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turu başladı. Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail “Hükümet delegasyonunun bu insani dosyaya karşı sorumluluk ve tam bağlılıkla davranması konusunda siyasi liderliğimizden açık ve net talimatlar aldık” şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 16:05 Güncelleme 30 Haziran 2024, 16:05
Umman’da esir takası! Husiler BM gözetiminde müzakere turuna başladı

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Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman'ın başkenti Maskat'ta, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turuna başladı.

ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, "Umman'ın başkenti Maskat'ta esirler ve kaçırılanlarla ilgili BM gözetiminde müzakereler yeni başladı ve olumlu sonuçlar alınacağını umuyoruz." dedi.

"TÜM ESİRLER" VURGUSU

Hükümeti temsilen temel taleplerinin, "tüm esirlerin ve kaçırılanların ayrım gözetmeksizin serbest bırakılması" olduğunu ifade eden Fedail, şu şekilde konuştu:

Hükümet delegasyonunun bu insani dosyaya karşı sorumluluk ve tam bağlılıkla davranması konusunda siyasi liderliğimizden açık ve net talimatlar aldık. Herhangi bir takas anlaşmasının başında yer alan siyasi figür Muhammed Kahtan'ın hiçbir şekilde by-pass edilmemesi gerekiyor.
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Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

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