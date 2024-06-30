SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya Ukrayna’ya saldırdı! Dnipro’da dokuz katlı apartman enkaza döndü: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın cuma günü Ukrayna’da pek çok kente düzenlediği saldırıların bilançosu belli oldu. Ukraynalı yetkililer kanlı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya platformu X'te cumartesi günü yaptığı bir paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya kentinin dışında yer alan Vilniansk kasabasının füzelerle hedef alındığını ve saldırıda yedi sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 16:37 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:00
Rusya Ukrayna’ya saldırdı! Dnipro’da dokuz katlı apartman enkaza döndü: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya cuma günü Ukrayna'nın doğusunda birçok kente saldırı düzenledi. Kanlı saldırının bilançosu belli oldu. Ukraynalı yetkililer en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dnipro kentinde dokuz katlı bir apartmanın enkaza dönüştüğü ve biri sivil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Moskova, Ukrayna'nın enerji üretim tesislerini ve diğer kritik öneme sahip kent altyapısını hedef alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya platformu X'te cumartesi günü yaptığı bir paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya kentinin dışında yer alan Vilniansk kasabasının füzelerle hedef alındığını ve saldırıda yedi sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

Zelenski, Ukrayna halkının bu tür saldırılara her gün maruz kaldığını belirtirken Rus işgalinden kurtulmanın güçlendirilmiş bir savunma sistemi ile olacağını yineleyip Kiev'e yardımcı olan tüm ülkelere teşekkürlerini belirtti.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise "Düşman bugün halkımıza karşı korkunç bir terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA RUSYA'YA SALDIRMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı Kursk kentine düzenlenen Ukrayna saldırısında beş kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında iki çocuğun olduğu da belirtildi.

Yine Tver, Bryansk, Belgorod kentleriyle, 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettikleri Kırım Yarımadası'nda gece boyu altı tane Ukrayna menşeli insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Moskova'nın ayrıca, Ukrayna'nın "güvenlik tehdidi" olarak gördüğü Belarus sınırındaki askeri varlığını arttırdığı düşünülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA