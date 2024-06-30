Rusya Ukrayna’ya saldırdı! Dnipro’da dokuz katlı apartman enkaza döndü: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Rusya cuma günü Ukrayna 'nın doğusunda birçok kente saldırı düzenledi. Kanlı saldırının bilançosu belli oldu. Ukraynalı yetkililer en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dnipro kentinde dokuz katlı bir apartmanın enkaza dönüştüğü ve biri sivil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Moskova, Ukrayna'nın enerji üretim tesislerini ve diğer kritik öneme sahip kent altyapısını hedef alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya platformu X'te cumartesi günü yaptığı bir paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya kentinin dışında yer alan Vilniansk kasabasının füzelerle hedef alındığını ve saldırıda yedi sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

Zelenski, Ukrayna halkının bu tür saldırılara her gün maruz kaldığını belirtirken Rus işgalinden kurtulmanın güçlendirilmiş bir savunma sistemi ile olacağını yineleyip Kiev'e yardımcı olan tüm ülkelere teşekkürlerini belirtti.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise "Düşman bugün halkımıza karşı korkunç bir terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA RUSYA'YA SALDIRMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı Kursk kentine düzenlenen Ukrayna saldırısında beş kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında iki çocuğun olduğu da belirtildi.

Yine Tver, Bryansk, Belgorod kentleriyle, 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettikleri Kırım Yarımadası'nda gece boyu altı tane Ukrayna menşeli insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Moskova'nın ayrıca, Ukrayna'nın "güvenlik tehdidi" olarak gördüğü Belarus sınırındaki askeri varlığını arttırdığı düşünülüyor.