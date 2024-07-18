Uluslararası Adalet Divanı’nda karar günü! İsrail’in Filistin’i işgaline ilişkin danışma görüşü yarın açıklanacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail 'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabaları, apartheid ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı, bunların başta İsrail olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlar hakkında kanaatini yarın açıklayacak.

İSRAİL'İN HAK İHLALLERİ TEYİT EDİLECEK

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından halka açık oturumda okunacak danışma görüşünde, İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuka aykırı olduğu, İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal ettiği, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğu, Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı uygulamaların hak ihlali teşkil ettiğinin teyit edilmesi bekleniyor.

49 ÜLKE GÖRÜŞLERİNİ SUNMUŞTU

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini sürdüren Divan'da, 19-26 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan duruşmalarda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülke, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliği, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhakına ilişkin kendi görüşlerini sözlü olarak Divan'a sunmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 54 devlet ve 3 uluslararası kuruluş Ağustos 2023'e kadar yazılı beyanlarını Divana ulaştırmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının görüldüğü Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) binasının önünde Gazze'ye destek gösterisi düzenleniyor.