İSRAİL POLİSİNDEN FİLİSTİNLİLERE ENGEL

İsrail polisi ise Ben-Gvir'in baskını boyunca Mescid-i Aksa'nın kapısını kapatarak Filistinlilerin ve Müslümanların Harem- Şerif'e girişini engelledi.

Ben-Gvir'e baskında Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesini savunan Tapınak Hareketi'nden isimler de katıldı.

DIŞİŞLERİNDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından Ben Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz.

İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir.

Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir.