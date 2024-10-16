Ukrayna’ya silah sponsorluğu tam gaz devam ediyor! Avustralya 49 tank gönderecek

ABC'nin haberine göre, Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, yaklaşık 245 milyon Avustralya doları değerindeki askeri yardım paketi çerçevesinde Ukrayna'ya 49 adet "M1A1 Abrams" tankı göndereceklerini duyurdu.

Conroy, bu tankların Ukrayna'ya daha fazla ateş gücü ve hareket kabiliyeti sağlayacağını vurgulayarak, "Avustralya, Ukrayna'ya verdiği destekte kararlıdır." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko ise yardımı memnuniyetle karşıladı ve bu durumu ülkesinde hayat kurtaracak "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Conroy, 18 Ocak'ta Ukrayna'nın "MRH-90 Taipan" helikopterlerine erişim talebinin Avustralya tarafından reddedildiğini de hatırlattı.