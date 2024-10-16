Ukrayna’ya silah sponsorluğu tam gaz devam ediyor! Avustralya 49 tank gönderecek

ABC'nin haberine göre, Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, yaklaşık 245 milyon Avustralya doları değerindeki askeri yardım paketi çerçevesinde Ukrayna'ya 49 adet "M1A1 Abrams" tankı göndereceklerini duyurdu.
Conroy, bu tankların Ukrayna'ya daha fazla ateş gücü ve hareket kabiliyeti sağlayacağını vurgulayarak, "Avustralya, Ukrayna'ya verdiği destekte kararlıdır." şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko ise yardımı memnuniyetle karşıladı ve bu durumu ülkesinde hayat kurtaracak "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
Conroy, 18 Ocak'ta Ukrayna'nın "MRH-90 Taipan" helikopterlerine erişim talebinin Avustralya tarafından reddedildiğini de hatırlattı.
Ukrayna'ya 1,3 milyar Avustralya doları yardım sağladı (Fotoğraf: AA)
250 MİLYON DOLAR TUTARINDA ASKERİ DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ
Avustralya, geçtiğimiz Temmuz ayında Ukrayna'ya 250 milyon Avustralya doları tutarında askeri destek sözü vermişti.
ABD'de düzenlenen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Avustralya'yı temsilen katılan Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna'ya 250 milyon Avustralya doları (yaklaşık 170 milyon ABD doları) tutarında ek askeri yardımda bulunacakları taahhüdünde bulunmuştu.
Avustralya hükümeti yetkilileri, Ukrayna'ya şimdiye kadar toplamda 1,3 milyar Avustralya doları yardım sağlandığını bildirmişti. Bu miktarın 1,1 milyar Avustralya doları ise askeri yardım olarak verildi.