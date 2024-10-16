İşgalci İsrail’de 100 askeri öğrenci gıdadan zehirlendi! İDF soruşturma başlattı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail'de 100 askeri öğrencinin gıda zehirlenmesi yaşadığı iddia edildi.

İsrail basınından Jerusselam Post'un haberine göre, güneydeki bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) subay eğitim üssünde yaklaşık 100 askeri öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

IDF İDDİALARI KABUL ETTİ

Bazı öğrenciler, son günlerde askerlere sunulan bozuk yemeklerle ilgili şikâyetlerinin üste dikkate alınmadığını belirtti.

IDF sözcüsü, "Hastalık olayı biliniyor ve araştırılıyor." şeklinde açıklama yaptı. Olayda yaralanan tüm askerler, durumlarına göre tedavi altına alındı.

IDF yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.