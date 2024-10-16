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Smotrich’e Paris vetosu! İsrailli bakanın katılacağı gala için iptal talebi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e Fransa’dan veto geldi. Fransız milletvekili Thomas Paortes, İsrail hükümetinin Gazze’de bir soykırım işlediğini belirtti ve Smotrich’in 13 Kasım’da Paris’te katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne talepte bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:48 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 23:19
Smotrich’e Paris vetosu! İsrailli bakanın katılacağı gala için iptal talebi

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e Fransa'dan veto geldi. Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in 13 Kasım'da Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne talepte bulundu.

Fransa’da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes, XFransa’da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes, X

SMOTRICH'E FRANSA'DAN VETO

Portes, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze'de bir soykırım işlediğini ifade etti.

Smotrich'in de katılımıyla Paris'te 13 Kasım'da "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun galasının yapılacağını aktaran Portes, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'den bu galayı iptal etmesi için talepte bulunduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Reutersİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Reuters

"FRANSA'DA SAVAŞ SUÇLUSUNUN VARLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Portes, "Fransa, kendi topraklarında bir savaş suçlusunun varlığını kabul edemez." ifadesini kullanırken, Nunez'e yazdığı mektubu X hesabında paylaştı.

Mektupta, Gazze'de devam eden savaş suçları hakkında tartışmalı açıklamaları olan Smotrich'in bu galaya katılımının ciddi endişe yarattığı belirtilirken Avrupa Birliği (AB), Fransa ve İngiltere'nin söz konusu bakanın "Gazze halkını aç bırakmanın adil ve ahlaki olduğu" yönündeki sözlerini kınadığı aktarıldı.

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"İSRAİL: KAOSUN BAKANLARI"

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeselde, Bakan Smotrich'in sınırları genişleyen "Büyük İsrail" tasviri yaptığı hatırlatılan mektupta, "Bu görüş, Filistin halkının varlığını yok sayara, Filistin topraklarının ilhakını teşvik eden bir ideolojiyi savunuyor; bu, Orta Doğu'nun mevcut bağlamında son derece endişe verici." yorumu yer aldı.

Mektupta, çok sayıda Avrupalı yetkilinin Smotrich'in bu sözlerini "savaş suçuna teşvik" olarak nitelendirdiği kaydedilirken, Nunez'den, söz konusu gala kapsamında, nefrete ve soykırıma teşviki engellemek için her türlü önlemi alması istendi.

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