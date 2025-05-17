Ukrayna’da minibüse saldırı: 9 ölü! Rusya mı hedef aldı?

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesinde sivilleri taşıyan bir minibüse insansız hava aracının düzenlediği ve saldırıda dokuz kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna'da minibüse saldırı, EPA

UKRAYNA'DA SİVİLLERİN BULUNDUĞU OTOBÜSE SALDIRI

Kiev'den yapılan açıklamada "Rusların sivillerin bulunduğu bir minibüse düzenlediği sinik saldırı sonucu maalesef ölenler var" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra patlamada parçalandığı anlaşılan mavi bir mininüsün fotoğrafıyla birlikte "Maalesef ölü sayısı dokuza yükseldi" ifadeleri yer aldı. Yönetim, saldırıda dört kişinin yaralandığı belirtildi.

RUSYA MI HEDEF ALDI?

Ukrayna yönetimi, Sumi'ye doğru seyrederken Bilopillya kenti yakınlarında saldırıya uğrayan otobüsün "Ruslar tarafından hedef alındığını" söyledi.