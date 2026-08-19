Türkiye İsrail gerilimi sonrası Tel Aviv’den Yunanistan hamlesi
Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden tansiyon yükselirken Tel Aviv’den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Yunan mevkidaşı Dimitrios Choupis’i ağırladı. Ankara’nın Suriye’de artan askeri ve siyasi ağırlığına karşı panikleyen İsrail’in, gerilimin ortasında Yunanistan ile “stratejik” askeri ortaklık mesajı vermesi dikkat çekti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in Yunan mevkidaşı General Dimitrios Choupis ile görüştüğünü duyurdu.
IDF açıklamasında, "Ziyaret, İsrail ile Yunanistan arasında halihazırda var olan askeri ilişkinin stratejik önemini ve güncelliğini ortaya koyuyor. Bu ilişki, iki ülke arasındaki uzun süreli ortaklığı istikrarlı biçimde güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.
ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
İsrail-Yunanistan askeri temasının, Ankara ile Tel Aviv arasında Suriye üzerinden tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde duyurulması öne çıktı.
İsrail, kısa süre önce Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin söz konusu üsse asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.
Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Suriye'de artan askeri ve siyasi etkisinden duyduğu rahatsızlığı daha önce de açık biçimde ortaya koyarken Ankara, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ETKİSİ İSRAİL'İ RAHATSIZ EDİYOR
Türkiye, Suriye'de merkezi yönetimin güçlendirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi yönündeki desteğini sürdürüyor.
İsrail ise Ankara'nın Suriye'de artan etkinliğini sınırlandırmaya çalışırken, daha önce de Türkiye'nin yeni Suriye yönetiminin savunma kapasitesinin geliştirilmesinde rol üstlenmesine karşı çıkmış ve ülkedeki askeri noktaları hedef almıştı.
Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin yükseldiği süreçte Tel Aviv'in Yunanistan ile askeri ilişkilerin "stratejik önemini" öne çıkarması dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.