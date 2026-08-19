Türkiye İsrail gerilimi sonrası Tel Aviv’den Yunanistan hamlesi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in Yunan mevkidaşı General Dimitrios Choupis ile görüştüğünü duyurdu. IDF açıklamasında, "Ziyaret, İsrail ile Yunanistan arasında halihazırda var olan askeri ilişkinin stratejik önemini ve güncelliğini ortaya koyuyor. Bu ilişki, iki ülke arasındaki uzun süreli ortaklığı istikrarlı biçimde güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ İsrail-Yunanistan askeri temasının, Ankara ile Tel Aviv arasında Suriye üzerinden tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde duyurulması öne çıktı. İsrail, kısa süre önce Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin söz konusu üsse asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü. Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Suriye'de artan askeri ve siyasi etkisinden duyduğu rahatsızlığı daha önce de açık biçimde ortaya koyarken Ankara, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.