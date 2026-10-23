“Pitbull” Nihat Dindar cinayetinde yeni perde: Bolivya’da başsavcı ve savcılar tutuklandı!
Kolombiya’dan Türkiye’ye uzanan uyuşturucu trafiğinde kilit rol oynadığı öne sürülen Nihat Dindar’ın öldürülmesinin ardından Bolivya’da soruşturma yargıya uzandı. Başsavcı Roger Mariaca ile savcılık personeli tutuklandı. Havalimanındaki yakalama ve ambulansta ele geçirilen paralar, operasyonun dikkat çeken ayrıntıları oldu.
"Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'ın Bolivya'da öldürülmesinin ardından gündeme gelen uyuşturucu soruşturmasında başsavcıya uzanan operasyon düzenlendi. Kartel bağlantılı isimlere yargı koruması sağlamakla suçlanan Roger Mariaca ile savcılar ve savcılık çalışanları tutuklandı. Dindar'ın cezaevinden tahliyesi ve duruşması öncesinde uğradığı silahlı saldırı da incelemeye alındı.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Dindar'ın eylül ayındaki ölümünün ardından başlatılan gizli soruşturmada, uyuşturucu dosyalarının para karşılığında kapatıldığı, işlemlerin ertelendiği ve usulsüz tahliyelere zemin hazırlandığı iddiaları araştırıldı.
DİNDAR'IN TAHLİYESİ MERCEK ALTINDA
Latin Amerika'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinin finans organizasyonunda rol aldığı ileri sürülen Dindar'ın, cezaevinden nasıl çıktığı ve öldürülmesine uzanan süreç soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı.
Bolivya Hükümet Bakanlığına bağlı özel bir birimin yürüttüğü belirtilen çalışmada, kartel bağlantılı şüphelilerin dosyalarında görev alan yargı mensupları takibe alındı. Dosyaları kapatan, erteleyen veya serbest bırakma kararlarına imza atan isimlerin bağlantıları incelendi.
PARA TRAFİĞİ VE GİZLİ TEMASLAR ARAŞTIRILDI
Şüphelilerin kartel temsilcileriyle kurduğu öne sürülen temaslar ile banka hesapları, yurt dışındaki para hareketleri ve kripto cüzdanları araştırıldı. Birinci derece yakınlarının hesapları da incelemeye dahil edildi.
Rüşvet alışverişinde kullanıldığı iddia edilen adresler ve görüşme noktaları fiziki takibe alındı. Elde edilen bulguların ardından Santa Cruz ve La Paz başta olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
EVİNDE BULUNAMADI, HAVALİMANINDA YAKALANDI
Operasyon ekipleri Mariaca'nın Santa Cruz'daki evine de girdi. Kamera sistemlerine müdahale etmeye çalıştığı öne sürülen iki güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu çalışanlar gözaltına alındı. Mariaca ise adreste bulunamadı.
Özel uçakla ülke dışına çıkmaya hazırlandığı iddia edilen Mariaca, Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nın VIP bölümünde yakalandı.
AMBULANSTAN NAKİT PARA ÇIKTI
Operasyonun bir diğer adresi, Mariaca'nın evinden çıktığı belirtilen özel ambulans oldu. Delil ve para taşındığı bilgisi üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Ambulansın müdahale bölmeleri ile sedye altlarına gizlenmiş nakit para bulunduğu aktarıldı. Araçtaki şüpheliler gözaltına alınırken paranın kaynağı, kime ait olduğu ve nereye götürüldüğü soruşturmaya dahil edildi.
SAVCILAR TUTUKLANDI, SORUŞTURMA GENİŞLEDİ
Mariaca'nın yanı sıra kartel dosyalarına müdahale etmekle suçlanan savcılar ve delil kararttığı öne sürülen savcılık çalışanları tutuklandı. Para taşınmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheliler hakkında da adli işlem yapıldı.
Şebekeyle bağlantısı bulunduğu ileri sürülen 27 üst düzey bürokrat ve adli personel hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
DURUŞMA ÖNCESİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Nihat Dindar, 28 Eylül'de Santa Cruz'un Pampa de la Isla bölgesinde öldürüldü. Kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği belirtilen Dindar'ın, duruşmasına gitmeden önce bir tanıdığı tarafından motosikletle evinden alındığı öne sürüldü.
İddiaya göre sürücü, Virgen de Cotoca Caddesi yakınlarındaki bir ara sokakta motosikleti durdurdu. Dindar'la tartışan saldırgan, silahla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Dindar olay yerinde hayatını kaybetti.