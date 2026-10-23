Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Dindar'ın eylül ayındaki ölümünün ardından başlatılan gizli soruşturmada, uyuşturucu dosyalarının para karşılığında kapatıldığı, işlemlerin ertelendiği ve usulsüz tahliyelere zemin hazırlandığı iddiaları araştırıldı.

"Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'ın Bolivya'da öldürülmesinin ardından gündeme gelen uyuşturucu soruşturmasında başsavcıya uzanan operasyon düzenlendi. Kartel bağlantılı isimlere yargı koruması sağlamakla suçlanan Roger Mariaca ile savcılar ve savcılık çalışanları tutuklandı. Dindar'ın cezaevinden tahliyesi ve duruşması öncesinde uğradığı silahlı saldırı da incelemeye alındı.

Bolivya Hükümet Bakanlığına bağlı özel bir birimin yürüttüğü belirtilen çalışmada, kartel bağlantılı şüphelilerin dosyalarında görev alan yargı mensupları takibe alındı. Dosyaları kapatan, erteleyen veya serbest bırakma kararlarına imza atan isimlerin bağlantıları incelendi.

Latin Amerika'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinin finans organizasyonunda rol aldığı ileri sürülen Dindar'ın, cezaevinden nasıl çıktığı ve öldürülmesine uzanan süreç soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı.

“Pitbull” lakaplı Nihat Dindar’ın öldürülmesinin ardından Bolivya’daki uyuşturucu soruşturması yargıya uzandı.

PARA TRAFİĞİ VE GİZLİ TEMASLAR ARAŞTIRILDI

Şüphelilerin kartel temsilcileriyle kurduğu öne sürülen temaslar ile banka hesapları, yurt dışındaki para hareketleri ve kripto cüzdanları araştırıldı. Birinci derece yakınlarının hesapları da incelemeye dahil edildi.

Rüşvet alışverişinde kullanıldığı iddia edilen adresler ve görüşme noktaları fiziki takibe alındı. Elde edilen bulguların ardından Santa Cruz ve La Paz başta olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

EVİNDE BULUNAMADI, HAVALİMANINDA YAKALANDI

Operasyon ekipleri Mariaca'nın Santa Cruz'daki evine de girdi. Kamera sistemlerine müdahale etmeye çalıştığı öne sürülen iki güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu çalışanlar gözaltına alındı. Mariaca ise adreste bulunamadı.

Özel uçakla ülke dışına çıkmaya hazırlandığı iddia edilen Mariaca, Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nın VIP bölümünde yakalandı.