Ukrayna'da hükümet değişikliği: Başbakan Yulia Sviridenko istifa etti

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kabine değişikliği kararı sonrasında önemli bir görev değişikliği yaşandı. Başbakan Yulia Sviridenko, Zelenskiy'nin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında görevinden istifa etti.

İSTİFASI PARLAMENTODA KABUL EDİLDİ

Sviridenko'nun sunduğu istifa, Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edildi. Böylece Ukrayna hükümetinde kabine değişikliği süreci resmen başlamış oldu.

ZELENSKİY'E TEŞEKKÜR ETTİ

İstifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yulia Sviridenko, kendisine duyduğu güven nedeniyle Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etti. Sviridenko, görev süresi boyunca kendisine verilen destekten dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya