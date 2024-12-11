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ABD doğruladı! Suriye'de bir İHA'sının bağlantısını kaybettiğini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de bir İHA'sı ile bağlantısını kaybettiğini doğruladı. ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiğini teyit etti. ABD'nin eğitip donattığı terör örgütü PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu da görülmüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:28
ABD doğruladı! Suriye’de bir İHA’sının bağlantısını kaybettiğini açıkladı

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Pentagon, Suriye'de bir İHA'sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiği açıklandı.

Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Erkran görüntüsü)Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Erkran görüntüsü)

"TEMASI KAYBETTİ"

Bakanlıktan askeri bir yetkilinin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." ifadesini kullandı. Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Arşiv)Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Arşiv)

TÜRK İHA'SINI DÜŞÜRDÜK İDDİASI

ABD'nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.

Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Erkran görüntüsü)Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Erkran görüntüsü)

MİLYON DOLARLIK VERGİ

Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.

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