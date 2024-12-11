ABD doğruladı! Suriye’de bir İHA’sının bağlantısını kaybettiğini açıkladı

Pentagon, Suriye'de bir İHA'sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiği açıklandı.
Pentagon, Suriye'de bir İHA'sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiği açıklandı.
"TEMASI KAYBETTİ"
Bakanlıktan askeri bir yetkilinin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." ifadesini kullandı. Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.
TÜRK İHA'SINI DÜŞÜRDÜK İDDİASI
ABD'nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.
MİLYON DOLARLIK VERGİ
Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.