ABD doğruladı! Suriye’de bir İHA’sının bağlantısını kaybettiğini açıkladı

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Pentagon, Suriye'de bir İHA'sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiği açıklandı.

Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı (takvim.com.tr | Erkran görüntüsü) "TEMASI KAYBETTİ" Bakanlıktan askeri bir yetkilinin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." ifadesini kullandı. Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.