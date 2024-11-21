UCM'nin Netanyahu ve Gallant'ı tutuklama emri ABD'yi ikiye böldü: "Girdikleri takdirde tutuklanacaklar"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. Soykırımcılar hakkında çıkan tutuklama kararına, AB ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden destek açıklamaları gelirken, katliam sponsoru ABD'den karara tepki gösteren bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini duyurarak, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor," mesajını verdi.

Sözcü, UCM'nin İsrail ile ilgili yargılama yetkisi olmadığını iddia ederek, bu süreçte İsrail ve diğer müttefikleriyle koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (Fotoğraf: AA)

KATLİAM SPONSORLARI KUDURDU

UCM'nin soykırımcılar hakkında aldığı karara saygı göstermeyen ABD'de, Kongre üyelerinden de tepki çeken açıklamalar geldi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atayacağını duyurduğu Florida Cumhuriyetçi Temsilcisi Mike Waltz, sosyal medya hesabından UCM'nin kararını eleştirdi.

Waltz, "UCM'nin güvenilirliği yoktur ve bu iddialar ABD hükümeti tarafından çürütülmüştür. İsrail, halkını ve sınırlarını soykırımcı teröristlere karşı yasal olarak savunmuştur. Ocak ayında UCM ve Birleşmiş Milletler'in antisemitik ön yargılarına karşı güçlü bir yanıt bekleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

South Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X sosyal medya hesabından UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Mümkün olan en saçma ve sorumsuz şekilde davrandı." değerlendirmesinde bulundu.

Graham, UCM savcısı hakkında iddialar olduğunu belirterek, Mahkemeyi "tehlikeli bir şaka" olarak niteledi ve "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi." yorumunu yaptı.

ABD Kongresi'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni derhal cezalandıracak iki partili bir yasa geçirme çağrısında bulunan Graham, Başkan Joe Biden'ın da bu yasayı hemen imzalaması gerektiğini belirtti.

North Carolina'nın Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Kathy Manning de X hesabından, "Bu karar, UCM'nin Hamas teröristlerine karşı kendini savunma hakkına sahip olan demokratik müttefikimiz İsrail'i izole etmek ve zayıflatmak için yaptığı açık ve net bir adalet suistimalidir. ABD, İsrail'in yanında durmalı ve bu çirkin ve zararlı karara karşı koymalıdır." ifadesini kullandı.

Michigan'ın Dearborn kasabası Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud 'un paylaşımı (Ekran görüntüsü))

ABD'Lİ BELEDİYE BAŞKANI: "GİRDİKLERİ AN TUTUKLANACAKLAR"

Öte yandan, ABD'de Arap-Amerikan Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı şehir olarak bilinen Michigan'ın Dearborn kasabası Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud ise Netanyahu ve Gallant'ın Dearborn sınırlarına girdikleri takdirde tutuklanacaklarını bildirdi.

Hammoud, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer şehirler de aynısını ilan etmeli. ABD Başkanı harekete geçmeyebilir ancak şehir liderleri Netanyahu ve diğer savaş suçlularının ABD'de serbestçe seyahat etmelerinin hoş karşılanmamasını sağlayabilir." dedi.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.