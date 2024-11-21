Avustralya’da sosyal medyayı yasağı! Yaş sınırı açıklandı Elon Musk planı ifşa etti

Avustralya'da 16 yaşından küçük çocuklar sosyal medya kullanamayacak.
HERKESİN KİMLİĞİ DOĞRULANACAK
Federal hükümet, yasa hazırlığını doğruladı. Yasayı uygulamak için herkesin sosyal medyaya kimlik bilgileri ile girmesi öngörülüyor.
50 MİLYON DOLAR PARA CEZASI
Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Avustralya medyasında yer alan haberler (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)
GENÇLERİ KORUMAK İÇİN YAPILIYOR
Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, "Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor" dedi.
Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini de belirtti.
Sosyal medya (AA)
Yasa tasarısı Avustralya'da tartışmalara neden oldu. Muhalefet yasanın gençleri korumak için olmadığını iddia etti. Avustralya muhalefeti üyesi Yeşiller Senatörü David Shoebridge, "Hükümetin sosyal medya yaş yasaklarının nasıl uygulanacağını size söylememesinin bir nedeni var. Çünkü bunun herkesin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi anlamına geleceğini biliyorlar. Yanlış anlaşılmasın, bu çocukların çevrimiçi güvenliğiyle ilgiliymiş gibi görünen ulusal bir yaş doğrulama sistemidir." diyerek yasayı eleştirdi.