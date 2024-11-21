Avustralya’da sosyal medyayı yasağı! Yaş sınırı açıklandı Elon Musk planı ifşa etti

Sosyal medya (AA)



Yasa tasarısı Avustralya'da tartışmalara neden oldu. Muhalefet yasanın gençleri korumak için olmadığını iddia etti. Avustralya muhalefeti üyesi Yeşiller Senatörü David Shoebridge, "Hükümetin sosyal medya yaş yasaklarının nasıl uygulanacağını size söylememesinin bir nedeni var. Çünkü bunun herkesin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi anlamına geleceğini biliyorlar. Yanlış anlaşılmasın, bu çocukların çevrimiçi güvenliğiyle ilgiliymiş gibi görünen ulusal bir yaş doğrulama sistemidir." diyerek yasayı eleştirdi.