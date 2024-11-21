UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: "İsrail'le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin"

Almanya Federal Meclisİ'nde bazı vekiller UCM'nin kararına destek verdi (Fotoğraf: AA)
UCM'NİN NETANYAHU KARARINA ALMAN SİYASİLERDEN DESTEK
Soykırımcı İsaril'in katliamlarına açıkça destek veren Almanya'da da aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soykırımcı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek verdi. Almanya'nın katil İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulunan Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirleri, İsrail'in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum." paylaşımında bulundu.
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori de "Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı." çağrısında bulundu.
Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararını haklı bularak, "Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur." ifadelerini kullandı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp (Fotoğraf: Government of the Netherlands)
"NETANYAHU HOLLANDA'YA GELİRSE TUTUKLANACAK"
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Veldkamp, Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını belirtti.
Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.
İngiliz vekillerden UCM kararına uyun çağrısı (Fotoğraf: AA)
İNGİLİZ VEKİLLER: "UCM KARARINI DESTEKLEMELİ VE UYGULAMALI"
İngiltere'deki milletvekilleri, hükümete Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) katil Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını uygulama çağrısında bulundu.
İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası'ndan bir grup milletvekili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Avam Kamarasındaki en büyük üçüncü parti grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, X'ten yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UCM kararını desteklemeli ve uygulamalı. Gazze'deki insani yıkımı durdurmak, rehinelerin evine dönmesini sağlamak ve iki devletli çözüme olanak sağlamak için derhal karşılıklı ateşkese ihtiyacımız var." mesajını verdi.
İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, kararı "geç kalınmış" olarak niteleyerek, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı kararı hemen uygulamalı. İngiltere hükümeti, soykırımı engellemek ve İsrail'e silah satışlarını sona erdirmek konusundaki uluslararası yükümlülükleri en sonunda yerine getirecek mi?" diye sordu.
Coventry South Milletvekili Zarah Sultana, X platformunda yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, UCM kararlarına uymalı, silah satışlarını durdurmalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı ve İsrail ile tüm ticari anlaşmalarını askıya almalı. Daha azı hiçbir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ VEKİL ADNAN HUSSAİN: "İSRAİL'E KARŞI TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİLSİN"
Bağımsız milletvekili Adnan Hussain, açıklamasında hükümetin katil İsrail'e yönelik tutumunu derhal değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "(Hükümet) İsrail'e karşı tüm diplomatik ilişkileri kesmek ve tüm silah satışlarını durdurmak da dahil olmak üzere kararlı adımlar atmalı. Bunu reddetmek suça ortaklık demektir." dedi. Bir diğer bağımsız milletvekili Richard Burgon ise Netanyahu ve Gallant hakkında verilen tutuklama kararını olumlu karşıladığını belirterek,"Barbarca işlenen suçları hepimiz açıkça görüyoruz. Hükümetimiz bu tutuklama emirlerini uygulamaya koymalı ve İsrail'e yaptırımlar uygulayarak daha fazla savaş suçu işlenmesinin önüne geçmeli." açıklamasında bulundu.
Milletvekili Ayoub Khan ise paylaşımında Başbakan Keir Starmer'a, "(Netanyahu ve Gallant) İngiltere'ye gelirlerse tutuklanıp uluslararası mahkemelere çıkarılacaklar mı?" sorusunu yöneltti.
İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum, İngiltere hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararını destekleyerek, İsrail'in işlediği suçlara yönelik işbirliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.
Milletvekili İmran Hussain ise paylaşımında, "(İsrail) İşledikleri suçların korkunç sonuçlarını gördük. Artık harekete geçme zamanı. İngiltere hükümeti tutuklama emrine uymalı ve İsrail'e derhal yaptırımlar uygulamalı." ifadelerini kullandı.
Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da karara ilişkin, "Filistin'de adalet ve hesap vermek için son adım. Son 412 günün değil, 28 bin günün hesabını sormak için hukukun tüm gücü İsrailli savaş suçlularına eşit şekilde uygulansın." mesajını verdi.
İrlanda Başbakanı Harris ( Fotoğraf: AA)
İRLANDA BAŞBAKANI HARRİS: "UCM'NİN ÜSTLENDİĞİ ROLE SAYGI DUYULMALI"
İrlanda Başbakanı Harris, herkesi UCM'nin üstlendiği role saygı duymaya çağırdı
İrlanda Başbakanı Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin olarak, "İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı." açıklamasını yaptı.
İrlanda Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emirlerinin önemli bir adım olduğunu belirtti. Harris, açıklamasında, "Mahkeme, Gazze'de insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı suçlar ile açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma suçlarının cezai sorumluluklarını Netanyahu ve Gallant'ın taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu ileri sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter: ʺAvrupa karara uymalıʺ (Fotoğraf: AA)
DE SUTTER: "AVRUPA, (KARARA) UYMALI"
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına uyması ve İsrail ile olan ortaklıkları durdurması gerektiğini ifade etti.
De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz." ifadelerini kullandı.