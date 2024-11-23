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UCM'nin kararını tanımayan Almanya'dan Netanyahu'ya Nazi kalkanı

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine temkinli yaklaşıyor. Berlin, antisemitizm hassasiyeti ve İsrail ile özel ilişkiler nedeniyle, emri uygulamanın zor olacağını ima etti. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Almanya’nın ICC’ye tam destek verdiğini vurgularken, yasal değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:40 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:40
UCM’nin kararını tanımayan Almanya’dan Netanyahu’ya Nazi kalkanı

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The Telegraph'ın haberine göre, Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Binyamin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrini uygulamayacağını belirtti. Alman yetkililer, ülkenin Nazi geçmişi nedeniyle bu kararı uygulamamanın daha uygun olacağını ima etti.

İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler ise UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Perşembe günü çıkardığı tutuklama emrini uygulayabileceklerini öne sürdü. AB ülkeleri, UCM üyesi oldukları için mahkeme emirlerini yerine getirmekle yükümlü. Ancak Almanya'nın tutumu, birlik içinde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrinin ülkede uygulanmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Hebestreit, "Almanya'da bu temelde tutuklamalar yapılabileceğini hayal etmekte zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. Haberde, Almanya'nın İsrail ile karmaşık ilişkileri ve antisemitizm hassasiyeti nedeniyle, UCM'nin emrini yerine getirmesinin zor olduğuna dikkat çekildi.

ALMANYA NETANYAHU KARŞISINDA YASAL DURUMU İNCELİYOR

Almanya, UCM'nin Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik bir sonraki adımlarını değerlendiriyor. Başbakan Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, konuya ilişkin yasal soruların incelendiğini belirtti ancak detaylara dair bilgi vermedi. The Telegraph'ın haberine göre, Hebestreit, Netanyahu'nun Almanya'yı ziyaret etmesinin hoş karşılanıp karşılanmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. Alman hükümetinin, UCM'nin arama emri doğrultusunda nasıl hareket edeceğine dair net bir pozisyon almadığı gözlemleniyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin, Alman tarihinin bir sonucu olarak benzersiz bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. The Telegraph'ın aktardığına göre Hebestreit, "İç adımları dikkatle inceleyeceğiz. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Almanya'ya bir ziyaretinin mümkün hale gelmesi durumunda ek adımlar atılacaktır," ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN UCM'YE SÖZDE DESTEK VURGUSU

Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Konferansı sırasında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) her düzeyde uyum sağladığını belirtti. Reuters'ın haberine göre Baerbock, Almanya'nın uluslararası hukukun güçlendirilmesine verdiği önemi vurgulayarak UCM ile iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Baerbock, RTL/ntv'ye verdiği röportajda, "İsrail Başbakanı'nın Avrupa Birliği'ne girişine ilişkin sorular şu an için varsayımsal. Ancak bu durumu nasıl ele alacağımızı detaylıca inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti de UCM'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı ve bu desteğin, ülkenin 20. yüzyıldaki karmaşık geçmişiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

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