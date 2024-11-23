Fransa Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı kullanma yetkisi tanıdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 22 Kasım'da Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BBC'ye verdiği röportajda, Ukrayna 'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisi bulunmadığını belirtti. Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Barrot, "Daha fazla yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle karşılaşmalıyız." dedi.

Barrot, Ukrayna 'ya Fransız yapımı uzun menzilli füze lerin "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanılabileceğini ifade etti. Füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapmayan Barrot, "Prensiplerimiz açık, mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye açık kapı bıraktı (Fotoğraf: AA)

FRANSA'DAN ASKER GÖNDERMEYE AÇIK KAPI

Fransız Bakan, Ukrayna'da Fransız askerlerinin savaşa katılma olasılığıyla ilgili olarak da "Hiçbir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı. Barrot, Ukrayna'ya sağlanan desteğin kendi güvenlikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, Rus ordusunun ilerlemesiyle Avrupa'ya yönelik tehdidin de arttığını belirtti.

Barrot ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliği için kapıları açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna daha yakın hale getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.