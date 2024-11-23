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Fransa Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanma yetkisi tanıdı

Fransa, Ukrayna'ya uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa" kapsamında Rusya'ya karşı kullanma izni verirken, Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda da "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" belirtti.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:46 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:46
Fransa Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı kullanma yetkisi tanıdı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 22 Kasım'da Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BBC'ye verdiği röportajda, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisi bulunmadığını belirtti. Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Barrot, "Daha fazla yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle karşılaşmalıyız." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)

FRANSA'DAN "MEŞRU MÜDAFAA" VURGUSU

Barrot, Ukrayna'ya Fransız yapımı uzun menzilli füzelerin "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanılabileceğini ifade etti. Füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığına dair yorum yapmayan Barrot, "Prensiplerimiz açık, mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye açık kapı bıraktı (Fotoğraf: AA)Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye açık kapı bıraktı (Fotoğraf: AA)

FRANSA'DAN ASKER GÖNDERMEYE AÇIK KAPI

Fransız Bakan, Ukrayna'da Fransız askerlerinin savaşa katılma olasılığıyla ilgili olarak da "Hiçbir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı. Barrot, Ukrayna'ya sağlanan desteğin kendi güvenlikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, Rus ordusunun ilerlemesiyle Avrupa'ya yönelik tehdidin de arttığını belirtti.

Barrot ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliği için kapıları açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna daha yakın hale getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

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