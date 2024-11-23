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ABD'li Senatör Graham'dan, UCM kararlarına uyacak ülkelere yaptırım tehdidi: "Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz"

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’a yönelik tutuklama emirlerine uyan ülkelere yaptırım uygulamakla tehdit etti.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 20:11 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 20:35
ABD’li Senatör Graham’dan, UCM kararlarına uyacak ülkelere yaptırım tehdidi: Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın tutuklanmasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) aldığı karar sonrası, özellikle Avrupa ülkelerinden destek mesajları gelmişti. Kararı tanımadığını açıklayan ve katliamları destekleyen ABD, şimdi de bu kararı tanıyan ülkelere yönelik tehditler savurmaya başladı. Son olarak, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, UCM'nin tutuklama kararına ilişkin Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

UCM, Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı çıkardı (Fotoğraf: AA)UCM, Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı çıkardı (Fotoğraf: AA)

YAPTIRIMLAR İÇİN YASA TASARISI HAZIRLANIYOR

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu belirten Graham, "İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için mümkün olan en kısa sürede yasanın geçmesi için çalışıyorum." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau (Fotoğraf: AA)Kanada Başbakanı Trudeau (Fotoğraf: AA)

GRAHAM "ONUN EKONOMİSİNİ YERLE BİR ETMELİYİZ"

Graham, söz konusu tasarının ABD'nin müttefiklerini de kapsayacağını dile getirerek, "Yani Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, eğer herhangi bir müttefik UCM'ye yardım etmeye çalışırsa, yaptırıma tabi tutacağız." tehdidinde bulundu.

Sunucunun, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, UCM'nin tutuklama kararı sonrası tüm ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırmasının nasıl cezalandırılması gerektiği yönündeki sorusuna, Graham "Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz." yanıtını verdi.

Graham, Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail'i kınayan kararların sayısının tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu da belirterek, BM'nin "antisemitik bir kurum" olduğunu öne sürdü.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Fotoğraf: AA)ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham (Fotoğraf: AA)

UCM'NİN KARARINI "TEHLİKELİ BİR ŞAKA" OLARAK NİTELENDİRDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım'da yayımladığı kararla, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Aynı gün X platformunda paylaşım yapan ABD'li Senatör Lindsey Graham, UCM'yi "tehlikeli bir şaka" olarak nitelendirerek, "ABD Senatosunun bu sorumsuz kurumu cezalandırma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Kanada'nın UCM'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm kararlarına uymaya devam edeceğiz." dedi. Trudeau, ayrıca tüm ülkeleri uluslararası hukuka riayet etmeye davet etti.

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