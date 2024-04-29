Uçakta UFO paniği! Manzaranın fotoğrafını çekerken uzaylıları görüp dehşete düştü

ABD'nin New York şehri üzerinde uçakta yolculuk yapan bir kadın şehrin manzarasını kameraya alırken bir anda dehşete düştü. Pencereden bakan kadın, uçağın çok yakınından beklenmedik bir cisim geçtiğini söyledi ve bu cismin UFO olduğunu iddia etti.

UÇAKTA UFO PANİĞİ

Michelle isimli kadın, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Ulusal UFO Raporlama Merkezi'ne ve UFO gözlem raporlarını toplayan Enigma Laboratuvarları'na ulaştı ve gördüklerini anlattı.

"E-POSTAMI KABUL ETMEDİLER"

Michelle, "Yaptığım ilk şey FAA'ya e-posta göndererek gördüklerimi bildirmek oldu. Belki bir güvenlik tehlikesiydi ama ne yazık ki onlardan haber alamadım, e-postamı kabul etmediler" dedi.

UFO MU DRONE MU?

Michelle, daha sonra görüntüleri ABD Donanması'nda asker olan babasına gösterdi. Pek çok kişi gizemli cismin drone olabileceğini söylerken Michelle ise bu ihtimali reddediyor ve "Uçağa bu kadar yakın olmaması gerekirdi" diyor.

Bir başka yolcunun daha UFO benzeri bir cisim gördüğünü iddia etmesi üzerine Michelle "Benim gördüklerimi başka birinin de görmesi biraz sinir bozucuydu" şeklinde konuştu.

UFO DEDEKTİFİ KONUŞTU

UFO dedektifi Ben Hansen ise uçaktaki yolcunun gördüğü cisim hakkında "Reyes'in bunu uydurduğuna ya da kandırdığına dair hiçbir kanıt bulamadık. Çok alışılmadık bir durum" dedi.

Daily Star, UFO iddialarının, Başkan Joe Biden'ın 10 Aralık 2023'teki gezisi sırasında Los Angeles'taki Air Force One'ın üzerinde gezinen bir UFO'yu yakaladıklarını düşünen uçak meraklılarının raporlarının ardından geldiğine dikkat çekti.

Küresel, beyaz ve gümüşi renkli cismin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda birçok kez kameraya çekildiği iddia edildi. Pek çok kişi cismin insanlarla çene çalmaya hevesli uzaylılara ait olduğunu iddia ederken sadece bir uçan balon olduğunu düşünenler de var.