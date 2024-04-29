İspanya Başbakanı Pedro Sanchez istifadan vazgeçti: Demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterelim

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında "iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı" iddialarından dolayı istifa edip etmemeyi düşünmek için verdiği 5 günlük aradan sonra görevde kalmaya karar verdiğini açıkladı.

"DEMOKRASİNİN NASIL SAVUNULDUĞUNU GÖSTERELİM" Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan kamuoyuna yaptığı açıklamada, "İspanyol toplumundan bir kez daha örnek olmasını rica ediyorum. Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır. Demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterelim." dedi. "Eşim ve ben biliyoruz ki bu karalama kampanyası bitmeyecek. 10 yıldır bunun acısını çekiyoruz ve üstesinden gelebiliriz" diye konuşan Sanchez, "ülkesine liderlik etme ve daha da güçlenerek yoluna devam etme kararı aldığını" söyledi. Pedro Sanchez, İspanya siyasetindeki sorunun ne tür bir toplum ve ne tür bir ülke istemekle alakalı olduğunu" vurgulayarak, "Ülkemizin bu düşünceye ihtiyacı var. Çamur atmanın kamusal yaşamımızı kirletmesine çok uzun bir zamandır izin veriyoruz." ifadesini kullandı.