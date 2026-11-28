İskoçya'nın en yoğun havalimanı olan Edinburgh Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan EasyJet'e ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle havada acil durum ilan etti. Olay hem uçaktaki yolcularda hem de çevredeki mahalle sakinlerinde büyük paniğe yol açtı.

İskoçya’dan Londra’ya giden uçak acil iniş yaptı

UÇAKTA PATLAMA SESİ

Perşembe akşamı saat 21.00 sularında Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan EZY816 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçak, ilk tırmanışı sırasında büyük bir patlama sesiyle sarsıldı. 16 kilometre uzaklıktaki Livingstone sakinlerinin bile duyduğu ve "büyük bir av tüfeği patlamasına" benzettiği sesin ardından uçakta panik yaşandı.

Havacılık Güvenliği Ağı (Aircraft Safety Network) verilerine göre çift motorlu uçağın sol tarafındaki 1 numaralı motoru, kalkıştan iki dakika sonra durdu (stall). Uçak sistemlerinden gelen mesajlarda, motor kapatılmadan önce egzoz gazı sıcaklığının sınır değerlerin üzerine çıktığı belirtildi.



45 DAKİKA HAVADA TUR ATTI

Pilotun uluslararası genel acil durum kodu olan "Squawk 7700" sinyalini aktif hale getirmesinin ardından 235 yolcu kapasiteli uçak başkent üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca tur attı ve ardından güvenli bir şekilde Edinburgh Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta bulunan yolculardan biri büyük bir patlama sesi duyduklarını ve yaklaşık 30 dakika boyunca mürettebattan bilgi alamadıklarını söyledi ve "Eşim panik atak geçirdi ancak kabin ekibi son derece sakin ve güven vericiydi. Ne olduğunu bilmeden o durumda kalmak korkunçtu." dedi.