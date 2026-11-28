Kalkıştan iki dakika sonra patlama sesi! "Evimize düşecek sandık" dedirten olayda yolcu uçağı 45 dakika tur attı
İskoçya’dan Londra’ya gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında kalkıştan dakikalar sonra büyük bir patlama sesi duyuldu. 16 kilometre öteden bile hissedilen sarsıntının ardından mahalle sakinleri uçağın evlerinin üzerine düşeceğini düşündüklerini söyledi. Sol motoru duran ve acil durum sinyali veren uçaktaki yolcular yarım saat boyunca bilgi alamadıklarını belirtti. Korku dolu anların ardından uçak 45 dakika havada tur atarak Edinburgh Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İskoçya'nın en yoğun havalimanı olan Edinburgh Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan EasyJet'e ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle havada acil durum ilan etti. Olay hem uçaktaki yolcularda hem de çevredeki mahalle sakinlerinde büyük paniğe yol açtı.
UÇAKTA PATLAMA SESİ
Perşembe akşamı saat 21.00 sularında Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan EZY816 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçak, ilk tırmanışı sırasında büyük bir patlama sesiyle sarsıldı. 16 kilometre uzaklıktaki Livingstone sakinlerinin bile duyduğu ve "büyük bir av tüfeği patlamasına" benzettiği sesin ardından uçakta panik yaşandı.
Havacılık Güvenliği Ağı (Aircraft Safety Network) verilerine göre çift motorlu uçağın sol tarafındaki 1 numaralı motoru, kalkıştan iki dakika sonra durdu (stall). Uçak sistemlerinden gelen mesajlarda, motor kapatılmadan önce egzoz gazı sıcaklığının sınır değerlerin üzerine çıktığı belirtildi.
45 DAKİKA HAVADA TUR ATTI
Pilotun uluslararası genel acil durum kodu olan "Squawk 7700" sinyalini aktif hale getirmesinin ardından 235 yolcu kapasiteli uçak başkent üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca tur attı ve ardından güvenli bir şekilde Edinburgh Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta bulunan yolculardan biri büyük bir patlama sesi duyduklarını ve yaklaşık 30 dakika boyunca mürettebattan bilgi alamadıklarını söyledi ve "Eşim panik atak geçirdi ancak kabin ekibi son derece sakin ve güven vericiydi. Ne olduğunu bilmeden o durumda kalmak korkunçtu." dedi.
"UÇAĞIN EVİMİN ÜZERİNE DÜŞECEĞİNİ SANDIM"
Patlama sesi yerdeki vatandaşları da korkuttu. Sesi havai fişek patlamasına benzeten bir bölge sakini, "Uçağın evimin üzerine düşeceğini sandım, çok korktum." ifadelerini kullandı.
Acil durum prosedürlerini tamamladıktan sonra yolculara anons yapan pilot, uçağın sol tarafındaki motorda arıza meydana geldiğini açıkladı ve inişin ardından pistte uçağı incelemek üzere bekleyen itfaiye ekiplerinin yolcuları endişelendirmemesi gerektiğini söyledi.
İskoçya Polisinin de bilgilendirildiği olayla ilgili EasyJet sözcüsü, EZY816 sefer sayılı uçağın teknik bir arıza nedeniyle Edinburgh'a geri dönmek zorunda kaldığını doğruladı. Açıklamada, uçağın normal bir şekilde iniş yaptığı, prosedürler gereği önlem amaçlı acil durum ekiplerince karşılandığı ve yolcuların aynı akşam tahsis edilen başka bir uçakla Londra'ya gönderildiği belirtildi.