UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’den Türkiye’nin nükleer enerji hamlesine övgü: “İlerlemeden çok etkilendim”
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye’nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeye övgüde bulundu. Türkiye’nin nükleer enerji santrali ve reaktörleriyle nükleer enerji üreten bir ülke olma yolunda önemli bir eşikte olduğunu belirten Grossi, “Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim” dedi. Grossi ayrıca, “Nükleer enerjiden büyük başarıyla faydalanan ülkeler ailesine katılacak olan nükleer Türkiye’yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı adımları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilerlemeyi değerlendirdi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA 70. Genel Konferansı kapsamında Türkiye'nin nükleer enerji faaliyetleri ile nükleer enerji vizyonunun tanıtıldığı stant açıldı. Standın resmî açılışına UAEA Başkanı Grossi ile Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu katıldı.
GROSSİ TÜRKİYE'NİN NÜKLEER İLERLEMESİNİ ÖVDÜ
Türkiye standını gezen Grossi, Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu'ndan bilgi aldı. Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında önemli bir eşikte bulunduğunu söyledi.
Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki ilerlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz. Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim."
"İLK ÜNİTENİN DEVREYE ALINMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Grossi, "mümkünse" birkaç ay içinde ilk ünitenin devreye alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Bu ana tanıklık etmek amacıyla Türkiye'de olmayı umduğunu ifade etti.
"NÜKLEER TÜRKİYE'Yİ GÖRECEĞİMİZ ANI BEKLİYORUZ"
Türkiye'nin UAEA 70. Genel Konferansı'nda güçlü şekilde yer almasını "çok sevindirici" olarak değerlendiren Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki çalışmalarına yönelik uluslararası ilgiyi de vurguladı.
Grossi, "Sizi kucaklamaya can atan bir topluluk, küresel bir topluluk görüyorsunuz." dedi.
UAEA Başkanı Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji üretiminde önemli bir aşamaya gelmesinin ardından uluslararası nükleer enerji topluluğunda daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirterek şöyle konuştu:
"Nükleer enerjiden büyük başarıyla faydalanan ülkeler ailesine katılacak olan nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz."
TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA NÜKLEER ENERJİ PLANI VAR
Bunun Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile sınırlı kalmayacağını bildiğini belirten Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji konusunda daha fazla planının bulunduğunu söyledi.
Grossi, UAEA'nın da bu süreçte Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü iş birliğini sağlamaya istekli olduğunu kaydetti.
"TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"
Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu da yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindiğini hatırlattı.
Kibaroğlu, Türkiye'nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ortaya koyduğu başarıların yanı sıra siyasi alanda varmış olduğu nokta tüm dünyaya örnek oluyor."