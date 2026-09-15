Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı adımları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilerlemeyi değerlendirdi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA 70. Genel Konferansı kapsamında Türkiye'nin nükleer enerji faaliyetleri ile nükleer enerji vizyonunun tanıtıldığı stant açıldı. Standın resmî açılışına UAEA Başkanı Grossi ile Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu katıldı.

Grossi, "mümkünse" birkaç ay içinde ilk ünitenin devreye alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Bu ana tanıklık etmek amacıyla Türkiye'de olmayı umduğunu ifade etti.

"Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz. Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim."

Türkiye standını gezen Grossi, Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu'ndan bilgi aldı. Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında önemli bir eşikte bulunduğunu söyledi.

Grossi, Türkiye’nin nükleer enerji üreten ülkeler arasına katılmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

"NÜKLEER TÜRKİYE'Yİ GÖRECEĞİMİZ ANI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin UAEA 70. Genel Konferansı'nda güçlü şekilde yer almasını "çok sevindirici" olarak değerlendiren Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki çalışmalarına yönelik uluslararası ilgiyi de vurguladı.

Grossi, "Sizi kucaklamaya can atan bir topluluk, küresel bir topluluk görüyorsunuz." dedi.



UAEA Başkanı Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji üretiminde önemli bir aşamaya gelmesinin ardından uluslararası nükleer enerji topluluğunda daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirterek şöyle konuştu: