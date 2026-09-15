ABD Başkanı Donald Trump 'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un bedeninin krematoryumda yakılma masrafının anonim bir bağışçı tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

FEDERAL KAYITLARDA GİZLİ BAĞIŞÇI DETAYI

The New York Post tarafından incelenen federal kayıtlara göre, Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Crooks'un krematoryumda yakılma masrafı, Butler, Pa. miting saldırısından sadece birkaç gün sonra "anonim bir bağışçı" tarafından ödendi.

Post'a göre bu bilgi, Senato Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'nin Trump'a yönelik ilk suikast girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir parçası olarak kendisine sunulan bir belge yığınında yer alıyordu.