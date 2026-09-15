Trump suikastçısının krematoryum masrafını gizli bağışçı ödemiş: Soruşturma belgelerinde şoke eden detay
ABD'nin Butler kentinde eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un krematoryumda yakılma masrafının, olaydan günler sonra kimliği açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Senato soruşturma belgelerine yansıyan detaylara göre ailenin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle masrafların dışarıdan ödendiği belirtilirken, FBI'ın cesedi saldırıdan yalnızca 10 gün sonra serbest bırakması Kongre'de tepkilere yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un bedeninin krematoryumda yakılma masrafının anonim bir bağışçı tarafından karşılandığı ortaya çıktı.
FEDERAL KAYITLARDA GİZLİ BAĞIŞÇI DETAYI
The New York Post tarafından incelenen federal kayıtlara göre, Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Crooks'un krematoryumda yakılma masrafı, Butler, Pa. miting saldırısından sadece birkaç gün sonra "anonim bir bağışçı" tarafından ödendi.
Post'a göre bu bilgi, Senato Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley'nin Trump'a yönelik ilk suikast girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir parçası olarak kendisine sunulan bir belge yığınında yer alıyordu.
"ANONİM BAĞIŞÇI KREMASYON İÇİN ÖDEME YAPTI"
Silahlı saldırganın babasının federal müfettişlerle yaptığı görüşmenin özetinin sonundaki bir notta, "Anonim bağışçı kremasyon için ödeme yaptı." ifadesi yer alıyor.
Ek belgede, babanın "emekli" olduğu ve eşinin işten izinli olduğu belirtilerek ailenin Thomas'ın cenaze masraflarını karşılayacak parayı bulamayacaklarına işaret ediliyordu.
The Post tarafından incelenen federal kayıtların diğer kısımlarında, saldırganın babasının saldırı sırasında "işsiz" olduğu belirtiliyor.
10 GÜN SONRA YAKILDI
Thomas'ın cesedinin krematoryumda yakıldığı, suikast girişiminden iki haftadan kısa bir süre sonra katilin cesedinin ailesine teslim edilmesine öfkelenen ve bunu rahatsız edici bulduğu anlaşılan Temsilci Clay Higgins (R-La.) tarafından ilk kez kamuoyuna duyurulmuştu.
Higgins, saldırıyla ilgili güvenlik zafiyetlerini araştıran iki partili kongre görev gücüne yazdığı bir mektupta şunları kaydetti:
"5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Crooks'un cesedini inceleme girişimim oldukça büyük bir hareketliliğe yol açtı ve rahatsız edici bir gerçeği gözler önüne serdi... FBI, cesedi (13 Temmuz'daki olaydan) yalnızca 10 gün sonra yakılması için serbest bırakmış."