Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanlık için Muhammed Musevi ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için de Sefa Kanan seçildi.

Savunma Bakanlığına Naif Şammari, İçişleri Bakanlığına Yasir Maliki, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha, Kültür Bakanlığına Yasin İtavi, İmar ve İskan Bakanlığına ise Ali Rebaz Hemlan'ı getirildi.

Irak Meclisi, başbakan yardımcılarıyla kabinede boş kalan bakanlıklar için aday olanları seçti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi. Irak Meclisinde yapılan oylamada, başbakan yardımcılığı görevine Muhammed Temim, Leys Hazali ve Muhsin Mendelavi seçildi.

Muhammed Seman Ağa. (Foto: AA)

TÜRKMENLERE DEVLET BAKANLIĞI VERİLDİ

Irak Meclisi, Muhammed Derraci'yi, Dijital Ekonomi ve Yönetişim Bakanı ve Ali ed-Duhiyli'yi Turizm ve Eski Eserler Bakanı olarak onayladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa da Devlet Bakanı olarak seçildi.

Devlet Bakanı olarak kabineye giren Seman Ağa, "Irak'a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız." ifadelerinde bulundu.

Meclis tarafından seçilen başbakan yardımcıları ve yeni bakanlar yemin ederek görevlerine başladı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığına ise henüz herhangi bir aday seçilmedi.