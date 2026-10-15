Siber saldırı 6 yıldır sürüyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

MİLYONLARCA CİHAZ SUNUCULARA YÖNLENDİRİLDİ

Reklamlar ayrıca milyonlarca cihazı gizlice İsrail merkezli Candiru şirketinin sunucularına yönlendirdi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına ait en az 45 cihaza da 2024 ve 2025 yıllarında Candiru'nun ürettiği casus yazılımlar, hedefli reklamlar aracılığıyla yerleştirildi.

HASSAS AĞLARIN DA ETKİLENMİŞ OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİ

Dünya genelinde hükümetlerin ve hükümetler arası kuruluşların ağları gibi "ulusal güvenlik bakımından hassas" ağların da bu reklamlardan etkilenmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Google dâhil birçok platform, reklam ekosistemlerinden Discover-Tech'in erişimini engellemek için adım attı.

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