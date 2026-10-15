200 bin sitede aynı tuzak: İsrail merkezli firmanın reklamlarla kurduğu casus yazılım ağı deşifre oldu
Kanada merkezli Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech'in hedefli reklamlar aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına "sıfır tıklama" yöntemiyle casus yazılım yerleştirilmesine yaklaşık 6 yıldır aracılık ettiğini ortaya koydu.
Kanada'da Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech firmasının internette verdiği reklamlar aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına casus yazılım yerleştirildiğini belirtti.
Kanada merkezli Citizen Lab, İsrail merkezli Discover-Tech'in ihale kayıtlarına yönelik araştırmalardan elde edilen bulgulara ilişkin bir rapor yayımladı.
6 YILDIR SİBER SALDIRILARA YARDIM SAĞLIYOR
Rapora göre, reklam firması görünümündeki Discover-Tech, casus yazılım üreten şirketlerin dünya genelinde kullanıcılara ulaşmasına ve siber saldırılar düzenlemesine yaklaşık 6 yıldır yardım sağlıyor.
Discover-Tech'in kullanıcılara özel oluşturduğu hedefli reklamlar, 4 aylık süreçte yaklaşık 200 bin internet sitesinde ve mobil uygulamada gösterildi.
Bazı kurumların "sertifikalı" ve "onaylı" aracılar listelerinde yer alan firma, reklamlarını Google ve Yandex dâhil platformlar aracılığıyla da kullanıcılara ulaştırdı.
CASUS YAZILIM İÇİN REKLAMIN GÖRÜNTÜLENMESİ YETERLİ
Firmanın verdiği reklamlar, görüntülendikleri cihazın anonimliğinin ortadan kaldırılmasında, parmak izi verilerinin toplanmasında ve casus yazılım yerleştirilmesinde kullanıldı.
Kullanıcıların reklamlara tıklamasına dahi gerek olmayan "sıfır tıklama" adlı bu siber saldırı yöntemiyle casus yazılımlar cihazlara yerleştirildi.
MİLYONLARCA CİHAZ SUNUCULARA YÖNLENDİRİLDİ
Reklamlar ayrıca milyonlarca cihazı gizlice İsrail merkezli Candiru şirketinin sunucularına yönlendirdi.
Katar merkezli Al Jazeera kanalına ait en az 45 cihaza da 2024 ve 2025 yıllarında Candiru'nun ürettiği casus yazılımlar, hedefli reklamlar aracılığıyla yerleştirildi.
HASSAS AĞLARIN DA ETKİLENMİŞ OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİ
Dünya genelinde hükümetlerin ve hükümetler arası kuruluşların ağları gibi "ulusal güvenlik bakımından hassas" ağların da bu reklamlardan etkilenmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Google dâhil birçok platform, reklam ekosistemlerinden Discover-Tech'in erişimini engellemek için adım attı.