İran’ın finans ağlarına ABD yaptırımı: 16 kişi ve 10 kuruluş listede
ABD, İran’ın finans ağlarına yönelik yaptırım listesini genişletti. İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluş listeye alınırken, petrol gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı belirtilen finansal ağlar ile Irak merkezli bir banka hedef alındı.
ABD'den İran'ın finans ağlarına yönelik yeni yaptırım kararı geldi. Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan adımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
Yaptırımların odağında petrol gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı belirtilen finansal ağlar ile Irak merkezli bir banka yer aldı.
İRAN'IN FİNANS AĞLARI HEDEFTE
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında İran'ın uluslararası finans sistemine "sızma" girişimlerinin hedef alındığı belirtildi.
Yaptırımların, İran'a finansal aracılık hizmetleri ve ABD dolarına erişim sağladığı belirtilen Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) bankasını da kapsadığı kaydedildi.
IRAK MERKEZLİ BANKA YAPTIRIM LİSTESİNDE
Açıklamada, IDB'nin İran ekonomisinin finans sektöründe faaliyet göstermesi gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.
İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla birden fazla ülkede faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı ifade edildi.
PETROL GELİRLERİNİN İZİ SÜRÜLÜYOR
ABD yönetiminin yeni yaptırım adımında, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin aktarılmasında kullanıldığı belirtilen finansal ağlar da mercek altına alındı.
Açıklamada, İran'ın yaptırımları aşmak ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla farklı ülkelerde faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarını kullandığı kaydedildi.
KÜBA MERKEZLİ BANKAYA DA YAPTIRIM
ABD Dışişleri Bakanlığının da eş zamanlı olarak Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını yaptırım kapsamına aldığı belirtildi.
BICSA'nın, Küba ekonomisinin finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu sektörde faaliyet göstermiş olması gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, BICSA'nın en az 2022'den bu yana yaptırım uygulanan İran merkezli Karafarin Bank'a hizmet sağladığı kaydedildi.
FİNANS KURULUŞLARINA İRAN UYARISI
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) finans kuruluşlarına yönelik yeni bir uyarı yayımladığı bildirildi.
Uyarıda, finans kuruluşlarından İran rejiminin dini yardım ağlarının olası istismarına ilişkin şüpheli işlemleri bildirmeleri istendi.