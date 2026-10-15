Yaptırımların, İran'a finansal aracılık hizmetleri ve ABD dolarına erişim sağladığı belirtilen Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) bankasını da kapsadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında İran'ın uluslararası finans sistemine "sızma" girişimlerinin hedef alındığı belirtildi.

Yaptırımların odağında petrol gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı belirtilen finansal ağlar ile Irak merkezli bir banka yer aldı.

ABD'den İran'ın finans ağlarına yönelik yeni yaptırım kararı geldi. Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan adımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Açıklamada, İran'ın yaptırımları aşmak ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla farklı ülkelerde faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarını kullandığı kaydedildi.

ABD yönetiminin yeni yaptırım adımında, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin aktarılmasında kullanıldığı belirtilen finansal ağlar da mercek altına alındı.

İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla birden fazla ülkede faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı ifade edildi.

Şüpheli işlemler bildirilsin uyarısı yapıldı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

KÜBA MERKEZLİ BANKAYA DA YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığının da eş zamanlı olarak Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını yaptırım kapsamına aldığı belirtildi.

BICSA'nın, Küba ekonomisinin finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu sektörde faaliyet göstermiş olması gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, BICSA'nın en az 2022'den bu yana yaptırım uygulanan İran merkezli Karafarin Bank'a hizmet sağladığı kaydedildi.

FİNANS KURULUŞLARINA İRAN UYARISI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) finans kuruluşlarına yönelik yeni bir uyarı yayımladığı bildirildi.

Uyarıda, finans kuruluşlarından İran rejiminin dini yardım ağlarının olası istismarına ilişkin şüpheli işlemleri bildirmeleri istendi.

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