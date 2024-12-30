Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi

Joe Biden, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına kısa bir süre kala, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolar tutarında ek askeri yardım yapılacağını duyurdu. Biden, bu yardımın Ukrayna halkının, Rus saldırganlığına karşı bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmalarına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Joe Biden, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı kapsamlı saldırıdan bu yana ABD'nin dünyayı harekete geçirerek Ukrayna'ya gerekli desteği sağlamayı öncelikli hale getirdiğini belirtti. Biden, 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardımın, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında sağlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden (Fotoğraf: AA)

KRİTİK SİLAH SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK

Biden yaptığı açıklamada, "Benim talimatım doğrultusunda ABD, görev sürem boyunca Ukrayna'nın bu savaştaki konumunu güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek." dedi.

Biden, yeni yardımın Ukrayna'ya "savaş alanında büyük etkiyle kullanmaya devam ettiği acil bir yetenek akışı ve hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini" sağlayacağına vurgu yaptı.

Biden'ın duyurusunda, ABD stoklarından çekilen 1,25 milyar dolarlık askeri yardım ve Biden'ın görev süresi boyunca USAI'nin son paketi olan 1,22 milyar dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) paketi yer alıyor.

USAI'ye göre askeri teçhizat, Amerikan stoklarından alınmak yerine savunma sanayinden veya ortaklarından tedarik ediliyor; bu da bunların savaş alanına ulaşmasının aylar veya yıllar alabileceği anlamına geliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (Fotoğraf: AA)

2024 YILINDA YAPILACAK SON ÖDEME

Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ABD'nin Ukrayna'ya 3.4 milyar dolar tutarında ek bütçe yardımı sunacağını ve bunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarının arttığı bu dönemde, savaşın yıkımına uğramış ülkeye kritik kaynaklar sağlayacağını ifade etti.

Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlanan doğrudan bütçe yardımının, 2024 Ukrayna Güvenlik Tamamlayıcı Ödenek Yasası çerçevesindeki son ödeme olduğunu belirtti. Tarafsız Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'ne göre, ABD Kongresi, Rusya'nın yaklaşık üç yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 175 milyar dolarlık yardım onayladı.