Türkiye’nin Meteor füzesi hamlesi Yunanistan’ı panikletti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer ile görüşerek, Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağına dair haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Dendias, X hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti.
DENDİAS SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Fransa'nın da içinde yer aldığı konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satma ihtimaliyle ilgili Auer'den resmi bilgi talep ettiğini aktaran Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.
Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfında yer alan Meteor, Fransa merkezli çok uluslu savunma şirketi MBDA tarafından üretiliyor.
Görüş Ötesi Havadan Havaya Füzesi (Fotoğraf: MBDA)
METEOR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze (BVRAAM) sınıfında yer alan Meteor, katı yakıtlı ramjet motoru sayesinde sürekli itiş gücü sağlayarak Mach 4'ün üzerine çıkabiliyor. 100 kilometreyi aşan menzili ve gelişmiş hedef takip kabiliyetiyle dikkat çeken füze, modern hava muharebelerinde önemli bir rol oynuyor.
Türkiye, Meteor füzelerini İngiltere'den tedarik etmeyi planladığı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında kullanmayı hedefliyor. Öte yandan, savunma sanayisindeki yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.