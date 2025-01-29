Türkiye’nin Meteor füzesi hamlesi Yunanistan’ı panikletti

DENDİAS SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fransa'nın da içinde yer aldığı konsorsiyumun Türkiye'ye Meteor füzesi satma ihtimaliyle ilgili Auer'den resmi bilgi talep ettiğini aktaran Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfında yer alan Meteor, Fransa merkezli çok uluslu savunma şirketi MBDA tarafından üretiliyor.