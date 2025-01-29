Trump "ölüm cezasını hak ediyor" dediği Mark Milley'in güvenlik iznini ve korumasını geri çekti!

ABD Savunma Bakanlığı, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e hassas bilgilere erişim yetkisi tanıyan "güvenlik iznini" ve kendisine atanan koruma ekibinin geri çekildiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonh Ullyot, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Milley'i konuyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.
ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley (AFP)
Milley'in "güvenlik izni" ve koruma ekibinin geri çekildiği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı'nın çalışmalarıyla ilgili inceleme yapılacağı kaydedildi.
Trump'ın başkanlığı döneminde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump (AA)
İran'ın olası misillemesine karşı dönemin Genelkurmay Başkanı Milley'e koruma ekibi atanmıştı.
TRUMP İLE MILLEY ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Trump, 27 Eylül 2023'te sosyal medya platformunda Milley'in başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.