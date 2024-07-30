Trump’a Google sansürü: ‘Donald Duck’ ile karartma ve arama yasağı… Biden’ın bağışçıları bakın kim çıktı! ABD’de seçime müdahale

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Tesla ve X'in CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk 'tan gündeme damga vuran bir iddia geldi.

Musk, Google arama motoruna "President Donald" yazdığında Google'ın arama önerisi olarak "President Donald Duck" ifadesini sunduğunu belirtti ve arama sonuçlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

Peki, Google Trump'a neden sansür uyguluyor?

Elon Musk, X hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD Başkanı ve geçtiğimiz hafta adaylıktan çekildiğini duyuruna kadar Demokratların başkan adayı olan Joe Biden'ın bağışçılarına vurgu yaptı.

GOOGLE ÇALIŞANLARI BIDEN BAĞIŞÇISI ÇIKTI

İddiaya göre Biden'a en büyük destekte bulunan bağışçılar Alphabet yani Google çalışanı.

Biden ile Trump'ın karşı karşıya geldiği 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Biden'a en çok bağış yapan grubun Alphabet çalışanı olduğu ortaya çıktı.