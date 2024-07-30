Trump’a Google sansürü: ‘Donald Duck’ ile karartma ve arama yasağı… Biden’ın bağışçıları bakın kim çıktı! ABD’de seçime müdahale

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Tesla ve X'in CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'tan gündeme damga vuran bir iddia geldi.
ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Tesla ve X'in CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'tan gündeme damga vuran bir iddia geldi.
TRUMP'A "DONALD DUCK" OPERASYONU
Musk, Google arama motoruna "President Donald" yazdığında Google'ın arama önerisi olarak "President Donald Duck" ifadesini sunduğunu belirtti ve arama sonuçlarının ekran görüntüsünü paylaştı.
GOOGLE'DAN TRUMP'A SANSÜR
Elon Musk, Google'ın "Donald Duck" önerisinin ABD'de açıkça seçime müdahale olduğunu yazdı.
Peki, Google Trump'a neden sansür uyguluyor?
Elon Musk, X hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD Başkanı ve geçtiğimiz hafta adaylıktan çekildiğini duyuruna kadar Demokratların başkan adayı olan Joe Biden'ın bağışçılarına vurgu yaptı.
GOOGLE ÇALIŞANLARI BIDEN BAĞIŞÇISI ÇIKTI
İddiaya göre Biden'a en büyük destekte bulunan bağışçılar Alphabet yani Google çalışanı.
Biden ile Trump'ın karşı karşıya geldiği 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Biden'a en çok bağış yapan grubun Alphabet çalışanı olduğu ortaya çıktı.
TRUMP YAZINCA HARRIS ÖNERİYOR
Google'da çıkan bir diğer arama sonucu ise Trump'a yönelik sansürü bir kez daha gözler önüne serdi. Google'da "Donald Trump" konusundaki "haber" aramasında Biden'dan sonra Demokratların adayı olması beklenen Kamala Harris'e yönlendirme yapıldı.
"Donald Trump" araması yapılan Google, arama sonuçlarını "Harris, Donald Trump" şeklinde değiştirdi ve yalnızca Harris'i Trump'a tercih eden haberleri gösterdi.
SANSÜRE ÖVGÜ
Google'da yapılan bir diğer arama ise politikayı açıkça ortaya koydu. Arama motoruna "Sansür neden" yazıldığında çıkan önerilerin çoğu sansür yanlısı.