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26 yıl önce kaçırılmıştı| Yıllar sonra bulundu! O anlar gündem oldu! Sosyal medya paylaşımı ele verdi

1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adamın evinden sadece birkaç dakika uzakta komşusu tarafından rehin tutulduğu ortaya çıktı. Her detayı tüyler ürperten olay geniş yankı uyandırdı. Komşuyu yıllar sonra ele verenin ise kardeşinin sosyal medya paylaşımı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 14:46 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 15:09
26 yıl önce kaçırılmıştı| Yıllar sonra bulundu! O anlar gündem oldu! Sosyal medya paylaşımı ele verdi

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Ömer Bin Omran, yaklaşık 26 yıl önce Cezayir İç Savaşı sırasında 16 yaşındayken ortadan kayboldu.

Ömer Bin Omran.Ömer Bin Omran.

O dönem meslek okuluna giden Omran'ın ailesi onun kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şu an 44 yaşında olan adam, Djelfa şehrindeki aile evinden yaklaşık 200 metre uzakta saman yığınlarının arasında bulundu.

Omar'ın 1998'den bu yana esir tutulduğu samanla kaplı mahzenden kurtarıldığı anlar büyük yankı uyandırdı.

GÖZALTINA ALINDI
Djelfa Başsavcılığı'na göre, Omran'ı kaçıran 61 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ELE VERDİ
Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.

Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı belirtti.

Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.

Olaya ilişkin konuşan bir komşu, "(Omar'ın) zavallı annesi, kendisi esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman Omar'ın gerçekten yanında olduğunu bilmeden öldü." dedi.

Yetkililer, böylesine alçak bir suçun mahkemede 'ağırlaştırılmış' olarak yargılanacağının sözünü verdi.

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