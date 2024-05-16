26 yıl önce kaçırılmıştı| Yıllar sonra bulundu! O anlar gündem oldu! Sosyal medya paylaşımı ele verdi

Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı belirtti.

Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.

Olaya ilişkin konuşan bir komşu, "(Omar'ın) zavallı annesi, kendisi esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman Omar'ın gerçekten yanında olduğunu bilmeden öldü." dedi.

Yetkililer, böylesine alçak bir suçun mahkemede 'ağırlaştırılmış' olarak yargılanacağının sözünü verdi.