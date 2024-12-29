Türk heyeti gitti! Putin’den Aliyev’e özür telefonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir heyeti görevlendirdiklerini duyurdu.

Uraloğlu, "Heyet olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'i telefonla arayarak Azerbaycan Havayolları'na ait Brezilya yapımı Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan olayın Rusya hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi.



'KİMSE RUSYA'YA UÇMUYOR' TÜRKMENİSTAN

Hava Yolları, 30 Aralık'tan itibaren Aşkabat-Moskova hattında düzenli uçuşların bir ay süreyle durdurulduğunu duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da Rus füzesinin isabet etmesinin ardından düşmesi ile bölgede Rusya'ya karşı güven azaldı. Azerbaycan, Türkmenistan'ın kararını "Artık kimse Rusya'ya uçmak istemiyor" diye duyurdu.