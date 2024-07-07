Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın yeni cumhurbaşkanı oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede seçim yapıldı. Reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmaya başardı.

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oy oranı ise yüzde 44,4'te kaldı. Soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Türk asıllı olduğunu anlattı. Seçim propagandasında, Türk asıllı olduğunu ön plana çıkardı. Yaptığı açıklamada, "Evde çocuklarımla Farsça değil, her zaman Türkçe konuştum. Ben Türk'üm. Anam da atam da Türk" ifadelerini kullandı.