Tupac Shakur cinayetinde yaklaşık 30 yıl sonra karar çıktı: “Keffe D” lakaplı Duane Keith Davis suçlu bulundu

TUPAC SHAKUR 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan beyaz Cadillac'tan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Saldırı sırasında 25 yaşında olan dünyaca ünlü rapçi, vurulmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Araçta bulunan müzik yapımcısı Marion "Suge" Knight da saldırıda yaralandı ancak hayatta kaldı.

Shakur'un öldürülmesine ilişkin dosyada yıllarca kimse hakkında dava açılmadı. Davis, cinayetle bağlantılı olarak 2023'te gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı.