Tupac Shakur cinayetinde yaklaşık 30 yıl sonra karar çıktı: “Keffe D” lakaplı Duane Keith Davis suçlu bulundu
ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Las Vegas'ta görülen davada jüri, yaklaşık 3 saatlik değerlendirmenin ardından “Keffe D” lakaplı Duane Keith Davis'i cinayetten suçlu buldu. Davis'e verilecek ceza 13 Ekim'de açıklanacak.
ABD'li rapçi Tupac Shakur'un öldürülmesine ilişkin yaklaşık 30 yıldır süren dosyada karar çıktı. Las Vegas'taki jüri, "Keffe D" lakaplı Duane Keith Davis'i cinayetten suçlu buldu.
Jüri, haftalar süren duruşmaların ardından yaklaşık 3 saatlik değerlendirmeyle kararını verdi. Davis, ölümcül silahla işlenen cinayet suçundan mahkûm edildi.
Clark County Bölge Mahkemesi Yargıcı Carli Kierny, Davis'e verilecek cezanın 13 Ekim'de açıklanmasına karar verdi. Davis ise hükmün ardından kararı temyize götürmek istediğini söyledi.
DAVADA DAVIS'İN KENDİ ANLATIMLARI DELİL OLDU
Davis, geçmişte South Side Compton Crips çetesinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyordu.
Savcılık, Davis'in yıllar boyunca cinayetle ilgili yaptığı açıklamalar ile 2019'da yayımlanan "Compton Street Legend" adlı anı kitabındaki anlatımlarını dava kapsamında kullandı. Kitapta Davis'in saldırı gecesi kullanılan araçta bulunduğuna ve silahın saldırganlara ulaştırılmasına ilişkin ayrıntılar yer aldı.
Savcılar Davis'in Tupac Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olduğunu ileri sürmedi. İddia makamı, Davis'in saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahın temininde rol oynadığını savundu.
Davis'in avukatları ise müvekkillerinin geçmişteki anlatımlarının gerçeği yansıtmadığını ve kitap satışı ile ün kazanmak amacıyla abartıldığını savundu. Jüri savunmanın bu tezini kabul etmedi.
TUPAC SHAKUR 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan beyaz Cadillac'tan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Saldırı sırasında 25 yaşında olan dünyaca ünlü rapçi, vurulmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Araçta bulunan müzik yapımcısı Marion "Suge" Knight da saldırıda yaralandı ancak hayatta kaldı.
Shakur'un öldürülmesine ilişkin dosyada yıllarca kimse hakkında dava açılmadı. Davis, cinayetle bağlantılı olarak 2023'te gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı.
30 YIL SONRA İLK MAHKÛMİYET
Davis'in suçlu bulunması, Tupac Shakur cinayetiyle ilgili yaklaşık 30 yıllık soruşturma ve yargı sürecindeki ilk mahkûmiyet kararı oldu. Davis'in alacağı ceza henüz kesinleşmedi. Mahkeme ceza duruşmasını 13 Ekim'e bırakırken Davis kararı temyize götüreceğini açıkladı.