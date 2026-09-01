ABD İran'ı vuracak mı? CENTCOM'un planı Trump'ın masasında! Kilit nokta yine Hürmüz
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı hattında tırmanan askeri gerilim, Lark Adası’na düzenlenen hava harekatı ve İran’ın Ürdün’deki ABD üslerini balistik füzelerle vurmasıyla sıcak çatışma boyutuna ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran’ın bölgedeki füze ve radar kapasitesini felç etmek amacıyla periyodik nokta operasyonları içeren "çim biçme" planını Savunma Bakanı Pete Hegseth’in onayıyla Beyaz Saray’a sundu. Rapor kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesi seçeneğini gündeme aldığı öne sürüldü.
ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı hattında tırmanmaya devam ediyor. ABD ordusu, 30 Ağustos gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Sivillerin de hedef olduğu operasyonda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu hamleye misillemede gecikmedi. Tahran yönetimi, Ürdün'de Amerikan güçlerinin konuşlu olduğu Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını kamuoyuna duyurdu.
Karşılıklı füze ve hava saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın bölgedeki askeri altyapısını felç etmeyi amaçlayan sınırlı saldırı planını masaya yatırdığı öne sürüldü.
CENTCOM'DAN BEYAZ SARAY'A: "SÜREKLİ VURMAMIZ GEREKEBİLİR"
Axios haber platformuna açıklamalarda bulunan 3 ABD'li yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki radar, hava savunma ve gemisavar füze kapasitesini yeniden inşa etme hamlelerini yakından ve endişeyle takip ettiğini belirtti.
İran'ın boğazdan geçen gemileri daha hassas tespit edip hedef almasını engellemek isteyen CENTCOM petrol tankerleri, ABD Donanması gemileri ve Hava Kuvvetleri uçaklarına yönelik riskleri minimize etmek adına periyodik operasyonlar önerdi.
Bir ABD'li yetkili, hazırlanan bu askeri konseptin mantığını açıkça dile getirerek, İran'ın kapasitesini her artırma girişiminde budanmasını kastetti ve "çim biçmek" benzetmesini yaptı.
F-35'E ATILAN FÜZE BARDAGI TAŞIRDI
Axios'ta yer alan habere göre, Washington yönetimini teyakkuza geçiren krizlerden biri de son günlerde yaşandı. Bir ABD'li yetkilinin aktardığına göre, Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilere koruma sağlayan ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağına İran tarafından karadan havaya savunma füzesi fırlatıldı.
Füzenin F-35 için doğrudan bir tehdit oluşturacak kadar yaklaşmadığı bildirilse de bu hamle, İran'ın askeri kapasitesini bölgede yeniden toparlamaya çalıştığının açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Bunun üzerine CENTCOM, günlük onlarca petrol tankerinin Basra Körfezi'nden güvenle geçebilmesi için İran mevzilerine belirli aralıklarla nokta operasyonlar düzenlenmesi gerektiğini ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Beyaz Saray'a rapor etti.
PENTAGON ONAYLADI, TRUMP'IN MASASINA KOYDU
Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın radar ve füze ağını yeniden kurmasını önlemeyi hedefleyen CENTCOM planına tam destek verdi. Hazırlanan operasyon dosyası onaylanmak üzere Beyaz Saray'a gönderildi.
Geçen hafta içinde Beyaz Saray yönetiminin, İran ile gerilimi tırmandırmamak adına sınırlı saldırı planına sıcak bakmadığı ifade ediliyordu. Ancak hafta sonu yaşanan kanlı çatışmalar ve İran'ın Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle vurması dengeleri tamamen değiştirdi.
ABD'nin, boğaza mayınlı roketler atmaya hazırlanan İran birliklerini vurmasının ardından gelen bu misilleme, Trump'ın fikrini değiştirebilir.
TRUMP'TAN CANLI YAYINDA AÇIK MESAJ: "ONLARI SERT VURACAĞIZ"
Bölgedeki kritik gelişmelerin ardından Pazartesi sabahı Fox News yayınına katılan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze saldırılarına yanıt vereceklerinin altını çizerek son derece net konuştu. Trump, ABD'nin İran saldırılarına karşılık vereceğini vurgulayarak "Onları sert vuracağız" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ DENKLEMİ
Dünyaya petrol akışının ana kılcal damarı olan Hürmüz Boğazı, küresel bir çatışmanın ana merkezine dönüştü. Son iki ayda ABD ordusu; İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik nokta operasyonlar, mayın temizleme faaliyetleri ve ticari gemilere sağlanan fiziki refakat ile boğazdaki denetimi tamamen eline geçirmeye çalışıyor. Washington'ın bu hamleleri, Tahran'ın petrol tankerlerini hedef alma kapasitesini doğrudan sınırlandırırken, boğazdaki deniz trafiği ile petrol ihracatının aksamadan sürmesini sağladı. Tahran yönetimi ise küresel denklemdeki en kritik kozu olan stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu ve baskı gücünü korumak adına tüm imkânlarını zorluyor.