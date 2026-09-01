ABD İran'ı vuracak mı? CENTCOM'un planı Trump'ın masasında! Kilit nokta yine Hürmüz

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı hattında tırmanmaya devam ediyor. ABD ordusu, 30 Ağustos gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Sivillerin de hedef olduğu operasyonda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu hamleye misillemede gecikmedi. Tahran yönetimi, Ürdün'de Amerikan güçlerinin konuşlu olduğu Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını kamuoyuna duyurdu.