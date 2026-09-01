Mekke Savunma Anlaşması'nın İstanbul'da yapılan ilk toplantısı İsrail basınında alarm zillerinin çalmasına yol açtı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Anlaşması'nı hayata geçirmesi İsrail basınında derin bir panik dalgası yarattı. Maariv, ittifakın stratejik yol haritasına dikkat çekerken, Kanal 12 durumu "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" olarak duyurdu; The Jerusalem Post güç dengelerini sarsacak yeni bir "Sünni blok" kabusu olarak manşetlere taşıdı, JNS ise anlaşmayı doğrudan "İslam NATO'su" benzetmesiyle ele alarak İsrail cephesindeki korkuyu gözler önüne serdi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan ortak komitenin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilirken, Tel Aviv cephesinde büyük bir endişe ve panik havası hakim oldu. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı bu kritik buluşma, İsrail basınında adeta alarm zillerinin çalmasına neden olurken, ülkenin önde gelen medya kuruluşları Maariv, The Jerusalem Post, Jewish News Syndicate ve Kanal 12 yeni ittifakı korku dolu başlıklarla manşetlerine taşıdı.
İSRAİL'İ ENDİŞELENDİREN BÖLGESEL İTTİFAK
İsrail medyasının genelinde hakim olan korku atmosferi, üçlü mekanizmanın yalnızca deklaratif bir çerçevede kalmayıp kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüşmesiyle zirve yaptı.
Siyonizmin medya ayağı Maariv, İstanbul'daki buluşmayı "İstanbul'dan sevgiyle: 'Mekke İttifakı' yola çıktı - ülkeler yol haritasını çiziyor" başlığıyla duyururken, anlaşmanın kalıcı bir yapıya evrilmesinin yarattığı tedirginliği gözler önüne serdi. Kanal 12 ise toplantıyı doğrudan "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" ve "İlk toplantı: İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak harekete geçti" başlıklarıyla okuyucularına aktararak duydukları huzursuzluğu açıkça ilan etti.
İSLAM NATO'SU BENZETMESİ YAPILDI
The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan analizlerde kurulan bu yapı "Yeni Hilal: Suudi liderliğindeki Sünni blok" olarak nitelendirilirken, İsrail'in stratejik akıl hocaları anlaşmanın sadece kâğıt üzerinde kalmayıp, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri-endüstriyel kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer gücünün birleşmesiyle Ortadoğu'daki geleneksel güç dengelerini sarsmasından duydukları korkuyu dile getirdi. Resmi metinlerde doğrudan İsrail hedef alınmasa bile, bloğu oluşturan liderlerin ve özellikle Türkiye'nin artan hamlelerinin İsrail'in güvenlik hesaplarında "kritik bir eşik" olduğu savunuldu. The Jerusalem Post, anlaşmanın Mısır, Bangladeş veya İran gibi ülkelere de kapı aralayabileceğine, bunun da İsrail'in çevresinde esnek ama kalıcı bir kuşak oluşturarak ülkeyi kuşatabileceğine dikkat çekti.
Jewish News Syndicate haber ajansında yer alan değerlendirmelerde ise Mekke Savunma Anlaşması doğrudan "İslam NATO'su" benzetmesiyle ele alınarak Tel Aviv'deki panik tablosu derinleştirildi. Bu üçlü mekanizmanın yalnızca İsrail için değil, Washington'ın bölgedeki geleneksel müttefiklik mimarisi ve Amerikan etkisi için de büyük bir meydan okuma olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan'ın Körfez'deki güvenlik risklerini dengelemek için Batı'ya olan bağımlılığını bu paktla azaltmak istemesi İsrail'de stratejik bir kabus olarak değerlendirilirken, JNS, Pakistan'ın ittifaka dâhil olmasındaki en kritik unsurlardan birinin nükleer kapasitesi olduğuna dikkati çekerek bunun bölgedeki caydırıcılık denklemlerini İsrail aleyhine tamamen değiştirebileceğini yazdı.
MAARİV: ÜÇ ÜLKENİN FARKLI GÜÇLERİ BİRLEŞİYOR
Maariv, yeni güvenlik yapılanmasının stratejik önemini üç ülkenin sahip olduğu farklı kapasitelere dikkat çekerek değerlendirdi. Haberde, "Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile Pakistan'ın askeri ve nükleer kapasitesinin aynı çerçevede buluştuğu" belirtildi.
Maariv, bu unsurların birleşiminin yeni yapıya stratejik önem kazandırdığını aktardı. İstanbul'daki toplantının ise üç ülkenin mevcut ABD ve diğer ülkelerle olan ittifak ve güvenlik ilişkilerinin yanında, daha önemli bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma iradesini ortaya koyduğu değerlendirildi.
DÜZENLEME NATO'NUN 5.MADDESİNE BENZETİLDİ
Her iki İsrail yayın kuruluşunun da dikkat çektiği ortak başlıkların başında, Mekke Savunma Anlaşması'nın karşılıklı savunma maddesi geldi. Anlaşmaya göre, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı kabul edilecek. Maariv, Hakan Fidan'ın daha önce bu ilkeyi NATO'nun 5. maddesine benzettiğini ancak anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladığını aktarırken, Kanal 12 de söz konusu düzenlemenin NATO'nun 5. maddesine benzediğini belirterek NATO'daki kolektif savunma ilkesine dikkat çekti ve bu durumun İsrail'in askeri operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayacağını vurguladı.
Kanal 12'nin haberinde, Orta Doğu'daki son gelişmelerin Mekke Savunma Anlaşması için erken bir sınama oluşturabileceği öne sürüldü. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısı ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'na yönelik saldırılarına dikkat çekildi. Bölgedeki çatışmaların tırmanmasının Suudi Arabistan'a yönelik tehdidi artırabileceği ve bu durumun yeni savunma ittifakını ilk kez sınayabileceği değerlendirildi. Ayrıca Reuters'ın hafta sonunda yayımladığı, Suudi Arabistan'daki bir Patriot hava savunma sisteminin Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı bölgesinde bir İHA grubunu önlediğine ilişkin haberine de yer verildi.
İTTİFAK ÜÇ ÜLKEYLE SINIRLI KALMAYABİLİR
Kanal 12, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgede İsrail'in askeri faaliyetlerine ilişkin ortak kaygılar taşıdığını iddia etti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin artmasına dikkat çekilerek, bu konunun da üçlü görüşmeler açısından önem taşıdığı öne sürüldü.
Bu değerlendirme, Kanal 12'nin İstanbul'daki toplantıyı neden "İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak" şeklinde tanımladığını ortaya koyan başlıklardan biri olarak öne çıktı. Ankara'nın değerlendirmesine göre anlaşma gelecekte başka ülkelerin katılımına açık olabilecek ve bu kapsamda Mısır da olası adaylardan biri olarak gündeme gelecek.
Kanal 12, Mısır'ın Türkiye'den gelen katılım teklifini, Kahire'nin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu adım nedeniyle yoğun baskı görme endişesi taşıdığı gerekçesiyle reddettiğine ilişkin iddialara da yer verdi.
Mekke Savunma Anlaşması'nın ilk somut adımı olarak atılan İstanbul buluşması, bölgesel güç dengelerinde İsrail'in kabusu olacak yeni bir dönemin kapısını aralarken, Tel Aviv'de yakından takip edilen bu stratejik eksen değişimi derin bir korku ve panik yaratmaya devam ediyor.