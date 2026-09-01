Jewish News Syndicate haber ajansında yer alan değerlendirmelerde ise Mekke Savunma Anlaşması doğrudan "İslam NATO'su" benzetmesiyle ele alınarak Tel Aviv'deki panik tablosu derinleştirildi. Bu üçlü mekanizmanın yalnızca İsrail için değil, Washington'ın bölgedeki geleneksel müttefiklik mimarisi ve Amerikan etkisi için de büyük bir meydan okuma olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan'ın Körfez'deki güvenlik risklerini dengelemek için Batı'ya olan bağımlılığını bu paktla azaltmak istemesi İsrail'de stratejik bir kabus olarak değerlendirilirken, JNS, Pakistan'ın ittifaka dâhil olmasındaki en kritik unsurlardan birinin nükleer kapasitesi olduğuna dikkati çekerek bunun bölgedeki caydırıcılık denklemlerini İsrail aleyhine tamamen değiştirebileceğini yazdı.

MAARİV: ÜÇ ÜLKENİN FARKLI GÜÇLERİ BİRLEŞİYOR Maariv, yeni güvenlik yapılanmasının stratejik önemini üç ülkenin sahip olduğu farklı kapasitelere dikkat çekerek değerlendirdi. Haberde, "Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile Pakistan'ın askeri ve nükleer kapasitesinin aynı çerçevede buluştuğu" belirtildi. Maariv, bu unsurların birleşiminin yeni yapıya stratejik önem kazandırdığını aktardı. İstanbul'daki toplantının ise üç ülkenin mevcut ABD ve diğer ülkelerle olan ittifak ve güvenlik ilişkilerinin yanında, daha önemli bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma iradesini ortaya koyduğu değerlendirildi.

DÜZENLEME NATO'NUN 5.MADDESİNE BENZETİLDİ Her iki İsrail yayın kuruluşunun da dikkat çektiği ortak başlıkların başında, Mekke Savunma Anlaşması'nın karşılıklı savunma maddesi geldi. Anlaşmaya göre, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı kabul edilecek. Maariv, Hakan Fidan'ın daha önce bu ilkeyi NATO'nun 5. maddesine benzettiğini ancak anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladığını aktarırken, Kanal 12 de söz konusu düzenlemenin NATO'nun 5. maddesine benzediğini belirterek NATO'daki kolektif savunma ilkesine dikkat çekti ve bu durumun İsrail'in askeri operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayacağını vurguladı. Kanal 12'nin haberinde, Orta Doğu'daki son gelişmelerin Mekke Savunma Anlaşması için erken bir sınama oluşturabileceği öne sürüldü. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırısı ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'na yönelik saldırılarına dikkat çekildi. Bölgedeki çatışmaların tırmanmasının Suudi Arabistan'a yönelik tehdidi artırabileceği ve bu durumun yeni savunma ittifakını ilk kez sınayabileceği değerlendirildi. Ayrıca Reuters'ın hafta sonunda yayımladığı, Suudi Arabistan'daki bir Patriot hava savunma sisteminin Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı bölgesinde bir İHA grubunu önlediğine ilişkin haberine de yer verildi.