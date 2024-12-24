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ABD’de LGBT sapkınlığı! Evlat edindikleri çocukları istismar eden çifte 100 yıl hapis

ABD bir pedofili ve LGBT skandalı ile daha gündeme damga vurdu. William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli sapkın çift, evlat edindikleri iki oğlan çocuğunu istismar etmekten 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 ve 11 yaşındaki iki çocuğu istismar eden ve pedofili sapkınlara satan çift ömürlerini hapiste geçirecek.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:19
ABD’de LGBT sapkınlığı! Evlat edindikleri çocukları istismar eden çifte 100 yıl hapis

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    ABD bir pedofili ve LGBT skandalı ile daha çalkalanıyor. Georgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Georgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran GörüntüsüGeorgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

    ABD'DE PEDOFİLİ SKANDALI

    Georgialı iki adam, evlat edindikleri oğlan çocuklarına cinsel tacizde bulundukları ve bu eylemleri kayda geçirdikleri gerekçesiyle hayatlarının geri kalanını hapiste geçirecek.

    Georgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran GörüntüsüGeorgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

    ÇOCUK TACİZİ, ENSEST, SADOMİ…

    William Dale Zulock, 20 Ağustos 2024'te altı adet ağırlaştırılmış sodomi, üç adet ağırlaştırılmış çocuk tacizi, iki adet ensest ve iki adet çocuk cinsel istismarı suçlamalarını kabul etti.

    Zachary Jacoby Zulock, 21 Ekim 2024'te iki adet ağırlaştırılmış sodomi, üç adet ağırlaştırılmış çocuk tacizi, iki adet sodomi, üç adet çocukların cinsel istismarı ve iki adet 18 yaşından küçük bir kişiye yaltaklanma suçlarından suçlu bulundu. Ayrıca, yargıcın kısa bir mahkeme duruşmasının ardından onu suçlu bulduğu iki ensest suçlamasıyla da karşı karşıyaydı.

    Georgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran GörüntüsüGeorgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

    ÇOCUKLARI PEDOFİLİ ERKEKLERE SATTILAR

    Sapkın çiftin çocuklara yönelik cinsel istismarı kameraya aldığı ve cep telefonuna yüklediği ortaya çıktı. Zulockların çocuklara "fuhuş" için başka pedofili erkekleri de ayarladığı ortaya çıktı.

    Georgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran GörüntüsüGeorgia eyaletinde sapkın evlilik yapan ve iki erkek çocuk evlat edinen William Dale Zulock ve Zachary Jacoby Zulock isimli çift 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Takvim Ekran Görüntüsü

    100 YIL HAPİS

    Yargıç Jeffrery L. Foster, 19 Aralık'ta, savcılık ve savunmanın argümanlarını dinledikten sonra iki sapkını şartlı tahliye olasılığı olmaksızın 100 yıl hapse, ardından da müebbet denetimli serbestliğe mahkûm etti.

    William Dale Zulock ve Jacoby Zulock'un evlat edindikleri 9 ve 11 yaşındaki iki kardeşe tecavüz ettikleri ve çocukları para ile istismarcılara sattıkları ortaya çıkmıştı.

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