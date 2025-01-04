Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yapan Morgan Ortagus, bu kez Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcılığı görevine aday gösterildi. Daha önce Fox News kanalında çalışan Ortagus, Trump'ın ilk başkanlık dönemin görev alabilmek için çalıştığı kanaldan istifa etmişti.

X hesabından yeni görevine ilişkin açıklama yapan Ortagus, "Ülkemi ve Trump yönetimini önemli bir diplomatik rolde bir kez daha temsil etme fırsatına sahip oldum. En önemlisi, Başkan Trump aracılığıyla, kaosun hakim olduğu bir bölgeye barış ve istikrar getirilmesi çabasında rol oynadığım için minnettarım." dedi.

Trump'ın bu atamayı gönüllü yapmadığı ortaya çıktı (Fotoğraf: AA)

"TRUMP'TAN İĞNELEYİCİ YORUM: UMARIM DERSİNİ ALMIŞTIR"

Bloomberg'in haberine göre, Donald Trump, Morgan Ortagus'un adaylığına ilişkin açıklamasında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, Ortagus'un geçmişte "sadık davranmadığına" işaret ederek, "Morgan, daha önce, üç yıl boyunca benimle kavga etti; ama umarım dersini almıştır. Bu şeyler genelde işe yaramaz. Ancak, kendisine yönelik güçlü bir Cumhuriyetçi desteği var ve ben bunu kendim için değil onlar için yapıyorum. Neler olacağını görelim" dedi.

Trump, Ortagus'a ilişkin değerlendirmesinde, Witkoff'u da överken şu sözlere yer verdi: "Ortagus umarım, biz çok sıkıntılı bölgeye sükunet ve refah getirmeye çalışırken Steve'in işine yarar. Harika sonuçlar bekliyorum ve kısa süre içinde."