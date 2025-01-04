ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah paketi! Biden giderayak gönderiyor

ABD İsrail'e 8 milyar dolarlık silah paketi gönderiyor. Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi gayriresmî olarak ABD Kongresi'ne İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermileri de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, AFP

BIDEN'IN SON ANLAŞMASI

Kaynaklar Axios'a anlaşmanın kısmen mevcut ABD stoklarından karşılanabileceğini ancak çoğunun teslim edilmesinin bir yıl veya daha fazla süreceğini söyledi. Anlaşmanın muhtemelen görevden ayrılan Biden yönetimi tarafından onaylanacak son anlaşma olacağı tahmin ediliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI, TOP MERMİLERİ, SALDIRI HELİKOPTERLERİ…

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu dış ilişkiler komitelerinin onayına ihtiyaç duyan paketin, savaş uçaklarının insansız hava araçları da dahil olmak üzere havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM hava-hava füzeleri; 155 mm top mermileri; saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzeleri; küçük çaplı bombalar; bombaları hassas mühimmatlara dönüştüren JDAM kuyruk kitleri, 500 librelik savaş başlıkları ve bomba fünyelerini içerdiği bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

Biden, uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen İsrail'e destek vermeye devam ediyor. ABD ağustos ayında da İsrail'e 20 milyar dolarlık savaş uçağı ve askeri ekipman satışını onaylamıştı.