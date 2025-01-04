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ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah paketi! Biden giderayak gönderiyor

Joe Biden yönetimi İsrail’e 8 milyar dolarlık silah paketi gönderiyor. ABD basını Joe Biden yönetiminin Kongre’ye gayriresmi olarak İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermileri de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini bildirdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:19
ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah paketi! Biden giderayak gönderiyor

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    ABD İsrail'e 8 milyar dolarlık silah paketi gönderiyor. Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi gayriresmî olarak ABD Kongresi'ne İsrail ile savaş uçakları ve saldırı helikopterleri için mühimmatın yanı sıra top mermileri de içeren 8 milyar dolarlık bir silah anlaşması önerisini bildirdi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, AFPİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, AFP

    BIDEN'IN SON ANLAŞMASI

    Kaynaklar Axios'a anlaşmanın kısmen mevcut ABD stoklarından karşılanabileceğini ancak çoğunun teslim edilmesinin bir yıl veya daha fazla süreceğini söyledi. Anlaşmanın muhtemelen görevden ayrılan Biden yönetimi tarafından onaylanacak son anlaşma olacağı tahmin ediliyor.

    ABD’den İsrail’e kesintisiz destek: Biden bir yılda 22 milyar dolar harcadıABD’den İsrail’e kesintisiz destek: Biden bir yılda 22 milyar dolar harcadı

    SAVAŞ UÇAKLARI, TOP MERMİLERİ, SALDIRI HELİKOPTERLERİ…

    ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu dış ilişkiler komitelerinin onayına ihtiyaç duyan paketin, savaş uçaklarının insansız hava araçları da dahil olmak üzere havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM hava-hava füzeleri; 155 mm top mermileri; saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzeleri; küçük çaplı bombalar; bombaları hassas mühimmatlara dönüştüren JDAM kuyruk kitleri, 500 librelik savaş başlıkları ve bomba fünyelerini içerdiği bildiriliyor.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

    Biden, uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen İsrail'e destek vermeye devam ediyor. ABD ağustos ayında da İsrail'e 20 milyar dolarlık savaş uçağı ve askeri ekipman satışını onaylamıştı.

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