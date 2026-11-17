İngiltere'den İsrail şirketlerine yaptırım: Tel Aviv'e “E1” uyarısı... Tzav 9 da listede
İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria’da yürütülen inşaat ve yerleşim projelerine sağlanan finansal desteği kesmek amacıyla 8 şirketi yaptırım listesine aldı. Bakanlık açıklamasında, son 4 yılda geçmiş 20 yıldakinden daha fazla yerleşim yerine onay verildiği vurgulanarak bu faaliyetlerin iki devletli çözümü engelleme riski taşıdığı kaydedildi. Ayrıca Gazze’ye girmek için sınırda bekleyen 150 bin çadır, 300 bin branda ve kerestenin İsrailli yetkililerce içeri alınmadığı belirtilerek Tzav 9 grubunun da yaptırım kapsamına alındığı aktarıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 inşaat ve konut geliştirme şirketi ile Gazze'ye insani yardım girişini engellediği belirtilen Tzav 9 adlı gruba yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım kararının iki devletli çözüm hedefini canlı tutmak amacıyla alındığı belirtildi.
Söz konusu şirketlerin işgal altındaki Batı Şeria'daki inşaatlarına ve projelerine yönelik finansal desteği kesmenin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketlerin faaliyetlerinin iki devletli çözümü hayata geçirmeyi engelleme riski taşıdığı ifade edildi.
NETANYAHU HÜKÜMETİ DE SUÇLU
Açıklamada, "Bu yaptırım paketi, İsrail hükümetinin engellemeyi reddettiği gibi yerleşim yerlerinin genişlemesinin artırılmasına yardımcı olup cesaretlendirdiği ortama cevaben açıklandı. İsrail hükümeti son 4 yılda, geçmiş 20 yıldakinden daha fazla oranda yerleşim yerine onay verdi." ifadeleri kullanıldı.
KARA LİSTEDEKİ 8 SİYONİST ŞİRKET
Bakanlığın açıklamasında Har Hevron, Hemdat Shomron, S.A.G., Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects ve Z.F. adlı şirketlerin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
Gerekçe olarak işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen arazilerde yasa dışı yerleşim yeri inşaatı yapmak, inşaat planlaması yapmak, yerleşim yeri inşaatlarına tedarik yapmak, mimarlık faaliyetleriyle destek sunmak, inşa edilen yapıların tanıtım ve satışını yapmak gibi eylemler sıralandı.
PARALARI DONDURULDU
Yaptırımlar kapsamında bu şirketlerin mal varlıklarını dondurma ve yöneticilerine İngiltere şirketlerinde ve İngiltere ile bağlantılı şirketlerde yönetici olmama veya yönetim kurulunda yer almama yasağı getirildiği aktarıldı.
YASAKÇI TZAV'A DA KİLİT
Açıklamada, Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyen Tzav 9 adlı grubun da yaptırımlara tabi tutulacağı duyuruldu.
Gazzelilerin kışlık yardımlara aşırı derecede muhtaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son yaşanan sellerin ardından 4 bin kişinin barınaksız kaldığı, 1,4 milyon kişinin çadır ve derme çatma barınaklarda kaldığı vurgulandı.