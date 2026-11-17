Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım kararının iki devletli çözüm hedefini canlı tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 inşaat ve konut geliştirme şirketi ile Gazze'ye insani yardım girişini engellediği belirtilen Tzav 9 adlı gruba yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, " Bu yaptırım paketi, İsrail hükümetinin engellemeyi reddettiği gibi yerleşim yerlerinin genişlemesinin artırılmasına yardımcı olup cesaretlendirdiği ortama cevaben açıklandı. İsrail hükümeti son 4 yılda, geçmiş 20 yıldakinden daha fazla oranda yerleşim yerine onay verdi ." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şirketlerin işgal altındaki Batı Şeria'daki inşaatlarına ve projelerine yönelik finansal desteği kesmenin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketlerin faaliyetlerinin iki devletli çözümü hayata geçirmeyi engelleme riski taşıdığı ifade edildi.

KARA LİSTEDEKİ 8 SİYONİST ŞİRKET

Bakanlığın açıklamasında Har Hevron, Hemdat Shomron, S.A.G., Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects ve Z.F. adlı şirketlerin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Gerekçe olarak işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen arazilerde yasa dışı yerleşim yeri inşaatı yapmak, inşaat planlaması yapmak, yerleşim yeri inşaatlarına tedarik yapmak, mimarlık faaliyetleriyle destek sunmak, inşa edilen yapıların tanıtım ve satışını yapmak gibi eylemler sıralandı.

Har Hevron şirketi

PARALARI DONDURULDU

Yaptırımlar kapsamında bu şirketlerin mal varlıklarını dondurma ve yöneticilerine İngiltere şirketlerinde ve İngiltere ile bağlantılı şirketlerde yönetici olmama veya yönetim kurulunda yer almama yasağı getirildiği aktarıldı.