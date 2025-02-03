ABD gümrük vergisini geçici olarak durdurdu: Meksika sınırına 10 bin Asker!

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, iki ülkenin sınır güvenliği konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump , 1 Şubat'ta yürürlüğe giren Meksika 'ya gümrük vergisi hakkında Truth Social platformunda açıklama yaptı.

Trump Meksika'ya getirdiği gümrük vergisini geçici olarak durdurdu (Fotoğraf: AA)

10 BİN ASKER GÖNDERMEYİ KABUL ETTİ

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.