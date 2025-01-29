ABD’de federal yardım ve hibe karmaşası! Trump’ın imzaladığı bir yönerge iptal edildi

Leavitt, yönetimin federal fonların askıya alınmasına ilişkin kararının mahkemece bloke edilmesinin ardından sadece dünkü yönergenin teknik sebeplerle iptal edildiğini ancak Trump'ın imzaladığı ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)

AMAÇ KAFA KARIŞIKLIĞINI SONA ERDİRMEK

ABD'li sözcü, "Bu karar, federal fonların dondurulmasına ilişkin bir iptal değildi, sadece OMB'nin ilgili yönergesinin iptalidir. Neden? Mahkemenin tedbir kararının yarattığı kafa karışıklığını sona erdirmek için. Başkan'ın federal fonlara ilişkin kararnamesi tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

YARGIÇ ASKIYA ALMIŞTI



Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulduğunu bildiren bir yönerge yayımlamış, aynı gün söz konusu yönerge Washington DC'den yargıç Loren AliKhan tarafından askıya alınmıştı.