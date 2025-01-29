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ABD'de federal yardım ve hibe karmaşası! Trump'ın imzaladığı bir yönerge iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 28 Ocak'ta açıkladığı "federal yardım ve hibeleri" durduran yönergenin iptal edildiği bildirildi. Konuya açıklık getiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mahkeme kararından dolayı karışıklığa neden olmamak için sadece önceki yönergenin iptal edildiğini, Donald Trump'ın konuyla ilgili başkanlık kararnamesinin titizlikle uygulanacağını belirtti

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 23:41 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 23:58
ABD’de federal yardım ve hibe karmaşası! Trump’ın imzaladığı bir yönerge iptal edildi

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    Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Donald Trump yönetiminin 28 Ocak'ta açıkladığı "federal yardım ve hibeleri" durduran yönergenin iptal edildiğini bildirdi.

    ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi yetkilisi, Trump yönetimi tarafından alınan bir kararın kaldırıldığını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    BİR YÖNERGE İPTAL EDİLDİ

    Yetkili OMB'nin, Trump yönetiminin federal kredileri, hibeleri ve diğer mali yardımları durduran bir yönergesini iptal ettiği bilgisini paylaştı.

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)

    BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

    Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basında ortaya çıkan tartışmalara ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda konuya açıklık getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump (AFP)ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

    Leavitt, yönetimin federal fonların askıya alınmasına ilişkin kararının mahkemece bloke edilmesinin ardından sadece dünkü yönergenin teknik sebeplerle iptal edildiğini ancak Trump'ın imzaladığı ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtti.

    Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)

    AMAÇ KAFA KARIŞIKLIĞINI SONA ERDİRMEK

    ABD'li sözcü, "Bu karar, federal fonların dondurulmasına ilişkin bir iptal değildi, sadece OMB'nin ilgili yönergesinin iptalidir. Neden? Mahkemenin tedbir kararının yarattığı kafa karışıklığını sona erdirmek için. Başkan'ın federal fonlara ilişkin kararnamesi tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

    YARGIÇ ASKIYA ALMIŞTI

    Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulduğunu bildiren bir yönerge yayımlamış, aynı gün söz konusu yönerge Washington DC'den yargıç Loren AliKhan tarafından askıya alınmıştı.

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