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Gazze için kendini yakmıştı: ABD’li havacı Aaron Bushnell’ın ölüm yıldönümü

İsrail’in Gazze’deki bombardımanını protesto etmek için Washington’da kendisini ateşe veren ABD’li havacı Aaron Bushnell, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Bushnell, 25 Şubat 2024'te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 11:55
Gazze için kendini yakmıştı: ABD’li havacı Aaron Bushnell’ın ölüm yıldönümü

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    İsrail Gazze'de bombardımana devam ederken ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'i protesto için kendini yakan ABD'li havacı Aaron Bushnell'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

    Aaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    GAZZE İÇİN KENDİNİ YAKMIŞTI

    Washington'da, "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi.

    ‘Soykırıma ortak olmayacağım’ diyerek kendisini yaktı! ABD’li havacı Aaron Bushnell ‘devrim ateşi’ oldu: Arap Baharı’nı başlatan Muhammed Bouazizi’ye benzetildi‘Soykırıma ortak olmayacağım’ diyerek kendisini yaktı! ABD’li havacı Aaron Bushnell ‘devrim ateşi’ oldu: Arap Baharı’nı başlatan Muhammed Bouazizi’ye benzetildi

    ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA ANILDI

    İsrail'in Washington Büyükelçiliği ve Beyaz Saray önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren Bushnell'i ölümünün 1. yılında andı.

    Washington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AAWashington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AA

    Bushnell'in posterinin etrafı çiçekler ve mumlarla süslendi.

    Washington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AAWashington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AA

    "SOYKIRIMA ORTAK OLMAYACAĞIM"

    ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 25 Şubat 2024'te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

    Aaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Eylem esnasında üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

    ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdiABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
    ABD'li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini ateşe verdi

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