Gazze için kendini yakmıştı: ABD’li havacı Aaron Bushnell’ın ölüm yıldönümü

İsrail Gazze'de bombardımana devam ederken ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'i protesto için kendini yakan ABD'li havacı Aaron Bushnell'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Aaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZE İÇİN KENDİNİ YAKMIŞTI

Washington'da, "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi.

ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA ANILDI

İsrail'in Washington Büyükelçiliği ve Beyaz Saray önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren Bushnell'i ölümünün 1. yılında andı.

Washington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AA

Bushnell'in posterinin etrafı çiçekler ve mumlarla süslendi.

Washington'da Aaron Bushnell için anma töreni düzenlendi, AA

"SOYKIRIMA ORTAK OLMAYACAĞIM"

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 25 Şubat 2024'te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Aaron Bushnell, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Eylem esnasında üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.