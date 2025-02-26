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CANLI | Gazze'de rehine takası! Yarım kalan son turda kriz aşıldı! Hamas duyurdu

Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında takasın yedinci turu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri salıvermesine rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı. Açıklamada, İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu. Hamas'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 07:29 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 07:42
CANLI | Gazze’de rehine takası! Yarım kalan son turda kriz aşıldı! Hamas duyurdu

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    Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında takasın yedinci turu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Hamas, İsrailli esirleri salıvermesine rağmen İsrail, verdiği sözü tutmadı bu nedenle esir takası yarım kaldı. Taraflar Kahire'de anlaştıklarını duyurdu.

    İşte yaşanan son gelişmeler...

    CANLI ANLATIM
    07:24 26 Şubat 2025
    TARAFLAR KAHİRE'DE ANLAŞTI

    Gazze'de Hamas ile İsrail arasındaki rehine takasında yeni gelişmeler yaşandı. 

    Hamas, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununun çözümü konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Kahire ziyaretini tamamladığı belirtildi.

    Açıklamada, heyetin Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması ile müzakerelerin ikinci aşamasına ilişkin öngörüleri ele aldığı aktarıldı.

    Hamas'ın açıklamasında, heyetin, ateşkes ve esir takası anlaşmasının şartlarına ve tüm aşamalarına tam ve kesin olarak uyulmasının gerekliliği konusundaki net tutumunu vurguladığı ifade edildi.

    Son grupta serbest bırakılması gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununu çözmek için anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, anlaşmaya göre, "İlk aşamada teslim edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ile Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması işleminin eş zamanlı yapılacağı" ifade edildi.

    İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının geciktirilmesinden kaynaklanan krizi çözmek için Hamas ile mutabakata varıldığını söyledi.

    Yetkili, Hamas ile varılan mutabakatın, ilk aşamada geri kalan 4 İsrailli esirin cenazelerinin törensiz teslim edilmesini, Filistinli esirlerin ise kademeli olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü ileri sürdü.

    Hamas açıklamasında İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimine ilişkin bir tarih belirtmezken, İsrailli yetkili teslim işleminin 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacağını söyledi.

     