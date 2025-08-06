ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Chinle bölgesi yakınlarındaki kazanın yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi.