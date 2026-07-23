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AB Komisyonu, kendi hizmetlerini kayıran Google'a 890 milyon avro ceza kesti

AB Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon avro para cezası kesti. İhlallerin sonlandırılması için şirkete 60 gün süre tanındı.

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AB Komisyonu, kendi hizmetlerini kayıran Google'a 890 milyon avro ceza kesti

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Google Arama'da kendi hizmetlerini kayırması ve Google Play'de işletmelerin tüketicileri alternatif ve çoğu zaman daha ucuz satın alma kanallarına yönlendirmesini engellemesi nedeniyle Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal etti.

TOPLAM 890 MİLYON AVRO CEZA

Bu kapsamda Komisyon, Google'a ilk ihlal nedeniyle 460 milyon avro ve ikinci ihlal nedeniyle 430 milyon avro olmak üzere toplam 890 milyon avro para cezası verdi. AB Komisyonu, verilen para cezalarının ihlallerin "ciddiyeti ve süresi" dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı.

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GOOGLE'A "ADİL REKABET VE SERBEST İLETİŞİM" ŞARTI

Komisyon ayrıca Google'ın söz konusu ihlalleri sona erdirmesini istedi. Buna göre Google'ın Arama sonuçlarında üçüncü taraf hizmetlere kendi hizmetleriyle eşit, adil ve ayrımcı olmayan şekilde davranması ve Google Play üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilerin kullanıcılarla mağaza içi ve dışında serbestçe iletişim kurmasına ve sözleşme yapmasına teknik ve hukuki olarak izin vermesi gerekiyor.

AB Komisyonu, kendi hizmetlerini kayıran Google'a 890 milyon avro ceza kesti-1

CEZAYA 60 GÜN İÇİNDE UYULMASI GEREKLİ

Google'ın Komisyon kararlarına 60 gün içinde uyması gerekiyor. Aksi halde şirket, küresel yıllık cirosunun yüzde 5'ine kadar günlük para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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