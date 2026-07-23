ChatGPT yoğun bakımlık etti: OpenAI ve Sam Altman'a dava

ABD'de bir kişi, ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi, rahatsızlığı hayati tehlike oluşturan bir boyuta gelmeden önce kendisini tedavi almaktan caydırmakla suçlayarak firmadan davacı oldu.

Dilekçede, Winters'ın 2024'te sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ChatGPT'ye sorduğunda ilk başta tıbbi destek almaya yönlendirildiği ancak zamanla sohbet robotunun bu uyarıları bırakarak doğrudan tavsiyeler vermeye başladığı iddia edildi.

OpenAI

TIBBİ DESTEK ALMAKTAN CAYDIRDI İDDİASI

ChatGPT'nin, Winters'ı giderek kötüleşen sağlık sorunlarının tehlikeli bir durumun habercisi olmadığı yönünde temin ettiği ve gerçek tıbbi destek almaktan caydırdığı öne sürülen dilekçede, Winters'ın, ChatGPT tarafından "hafife alınan" ağrının ardından akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

Dilekçede, Winters'ın hayati tehlike oluşturan bu duruma giden süreçte tedavi almasını erteleten ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yeterince çalışmadığı savunuldu.

Şirketten bir sözcü ise yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini ancak yine de sağlıkla ilgili sorulara verilen yanıtları en güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN