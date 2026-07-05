Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınırken, iki lider Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşme kararı aldı.

GÜNDEM SAVAŞ VE ANKARA NATO ZİRVESİ

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumu ve barış süreci de değerlendirildi. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mesajlar vererek, "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin, görüşmelerini Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında yüz yüze sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya