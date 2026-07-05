Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirirken, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınırken, iki lider Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşme kararı aldı.
"ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemine dikkat çeken Zelenskiy, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz." dedi.
GÜNDEM SAVAŞ VE ANKARA NATO ZİRVESİ
Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumu ve barış süreci de değerlendirildi. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mesajlar vererek, "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.
İki liderin, görüşmelerini Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında yüz yüze sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.