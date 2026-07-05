CANLI YAYIN
Geri

Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirirken, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Giriş Tarihi:
Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınırken, iki lider Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşme kararı aldı.

Zelenskiy, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Zelenskiy, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemine dikkat çeken Zelenskiy, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz." dedi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler-3

GÜNDEM SAVAŞ VE ANKARA NATO ZİRVESİ

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumu ve barış süreci de değerlendirildi. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mesajlar vererek, "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin, görüşmelerini Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında yüz yüze sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler-5 Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler-6 Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: Ankara'da bir araya gelecekler-7

Trump’tan Netanyahu çıkışı: Patronun kim olduğunu biliyor
SONRAKİ HABER

Trump’tan Netanyahu çıkışı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler