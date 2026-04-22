ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında İsrail ile koalisyonlarına destek vermeyi reddeden NATO ülkelerini hedef almaya devam ediyor. ABD gazetesi Politico'nun iddiasına göre Beyaz Saray, Trump'ın savaşına destek veren ve vermeyen ülkeleri ayırt etmek için bir "yaramaz ve uslu" listesi oluşturdu.
RUTTE ZİYARETİ ÖNCESİ PLAN GELDİ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu ay Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde üzerinde çalışılan bu girişim, üyelerin ittifaka yaptığı katkılara dair bir değerlendirme içeriyor ve ülkeleri farklı kademelere ayırıyor. Politico bu bilginin, plana aşina üç Avrupalı diplomat ve bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine göre paylaşıldığını belirtti.
HER ŞEY GRÖNLAND TEHDİDİYLE BAŞLADI
Bu durum, Trump'ın, isteklerine uymayan müttefiklere yönelik tehditlerini hayata geçirme niyetinde olduğunun son işareti olarak görülüyor. Aynı zamanda, Trump'ın saldırılarıyla giderek yıpranan ve sarsılan ittifak üzerinde yeni bir baskı noktası oluşturuyor. Bu saldırılar arasında Grönland'ı ilhak etme yönündeki çıkışı ve ittifaktan tamamen çekilme uyarısı da bulunuyor.
Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu genel fikri aralık ayında dile getirmiş ve "İsrail, Güney Kore, Polonya, giderek Almanya, Baltık ülkeleri ve diğerleri gibi üzerine düşeni yapan model müttefikler özel bir ayrıcalık göreceki Kolektif savunma konusunda hâlâ yetersiz kalan müttefikler ise sonuçlarıyla karşılaşacak." demişti.
BEYAZ SARAY'IN YARAMAZLAR LİSTESİ
Diplomatlardan biri, listenin bu anlayışı yansıttığını söyledi ve "Beyaz Saray'ın bir 'yaramazlar ve iyiler' listesi var, bu yüzden düşünce yapısının benzer olduğunu varsayıyorum." dedi.
Sürece yakın kaynaklara göre yönetim, seçenekleri değerlendirirken ayrıntıları şimdilik gizli tutuyor. Yetkililer ise olası ödüllerin veya yaptırımların ne olacağı konusunda netlik sağlamış değil.
SÖZDE MÜTTEFİK ÇIKIŞI
Beyaz Saray ise müttefiklere yönelik rahatsızlığını açıkça ortaya koydu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Pentagon'un operasyona verdiği isim olan "Epic Fury Operasyonu"na atıf yaparak "ABD her zaman sözde müttefiklerinin yanında oldu, binlerce askerle koruduğumuz ülkeler ise bu süreçte yanımızda olmadı. Başkan Trump bu adaletsiz duruma ilişkin görüşlerini açıkça ifade etti ve dediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri bunu unutmayacak." şeklinde konuştu.
"ROMANYA VE POLONYA KENDİNİ KURTARDI"
Hangi ülkelerin hangi kategoriye girdiği veya Rutte'nin bu çalışmadan haberdar olup olmadığı net değil. Ancak Romanya ve Polonya, başkanın gözüne girmeyi başardıkları ve daha fazla ABD askerini memnuniyetle karşılayacakları için bu durumdan en büyük kazanç sağlayan ülkelerden olabilirler.
NATO'nun en büyük savunma harcaması yapan ülkelerinden biri olan Polonya hükümeti, halihazırda orada konuşlu 10.000 Amerikan askerini barındırmanın tüm masraflarını neredeyse tamamen karşılıyor. Romanya'nın yakın zamanda genişletilen Mihail Kogălniceanu Hava Üssü de daha fazla Amerikan askeri için alan sunuyor.