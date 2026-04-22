Polonya ve Romanya, savunma harcamaları ve ABD askerlerini barındırma konusundaki katkıları nedeniyle bu durumdan kazançlı çıkabilecek ülkeler arasında gösteriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin her zaman müttefiklerinin yanında olduğunu ancak koruduğu ülkelerin yanında olmadığını söyleyerek bu durumun unutulmayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi üzerine düşeni yapan müttefiklerin özel ayrıcalık göreceğini, yetersiz kalanların ise sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, İran savaşında İsrail'e destek veren ve vermeyen NATO ülkelerini ayırt etmek için bir liste oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında İsrail ile koalisyonlarına destek vermeyi reddeden NATO ülkelerini hedef almaya devam ediyor. ABD gazetesi Politico'nun iddiasına göre Beyaz Saray, Trump'ın savaşına destek veren ve vermeyen ülkeleri ayırt etmek için bir "yaramaz ve uslu" listesi oluşturdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 'nin bu ay Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde üzerinde çalışılan bu girişim, üyelerin ittifaka yaptığı katkılara dair bir değerlendirme içeriyor ve ülkeleri farklı kademelere ayırıyor. Politico bu bilginin, plana aşina üç Avrupalı diplomat ve bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine göre paylaşıldığını belirtti.

Grönland

HER ŞEY GRÖNLAND TEHDİDİYLE BAŞLADI

Bu durum, Trump'ın, isteklerine uymayan müttefiklere yönelik tehditlerini hayata geçirme niyetinde olduğunun son işareti olarak görülüyor. Aynı zamanda, Trump'ın saldırılarıyla giderek yıpranan ve sarsılan ittifak üzerinde yeni bir baskı noktası oluşturuyor. Bu saldırılar arasında Grönland'ı ilhak etme yönündeki çıkışı ve ittifaktan tamamen çekilme uyarısı da bulunuyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu genel fikri aralık ayında dile getirmiş ve "İsrail, Güney Kore, Polonya, giderek Almanya, Baltık ülkeleri ve diğerleri gibi üzerine düşeni yapan model müttefikler özel bir ayrıcalık göreceki Kolektif savunma konusunda hâlâ yetersiz kalan müttefikler ise sonuçlarıyla karşılaşacak." demişti.

BEYAZ SARAY'IN YARAMAZLAR LİSTESİ

Diplomatlardan biri, listenin bu anlayışı yansıttığını söyledi ve "Beyaz Saray'ın bir 'yaramazlar ve iyiler' listesi var, bu yüzden düşünce yapısının benzer olduğunu varsayıyorum." dedi.

Sürece yakın kaynaklara göre yönetim, seçenekleri değerlendirirken ayrıntıları şimdilik gizli tutuyor. Yetkililer ise olası ödüllerin veya yaptırımların ne olacağı konusunda netlik sağlamış değil.